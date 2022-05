Τζένιφερ Ανιστον – Ελεν ντε Τζένερις: Με σέξι ολόσωμη φόρμα στην τελευταία εκπομπή

Η Τζένιφερ Ανιστον πήγε καλεσμένη στην τελευταία εκπομπή της Ελεν ντε Τζένερις. Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ εντυπωσίασε με την σέξι εμφάνισή της καθώς φόρεσε μια μαύρη ολόσωμη φόρμα με cut outs στο πάνω μέρος της. Η Τζένιφερ Ανιστον ήταν σούπερ εντυπωσιακή στην εκπομπή «Τhe Εllen Show» που ρίχνει αυλαία μετά από 19 χρόνια. Μάλιστα, όπως σημείωσε η Ελεν ντε Τζένερις η Τζένιφερ Ανιστον εμφανίστηκε στην πρώτη κιόλας εκπομπή του δημοφιλούς σόου το 2003, φορώντας ένα τζιν με ένα λευκό τοπ. Οπως αποκάλυψε η Ανιστον δεν είχε τότε στυλίστα και τα ρούχα ήταν δική της επιλογή.

jennifer aniston, you are so gorgeous 😩 pic.twitter.com/Hz6OJqEwDn

