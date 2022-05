Ο Στηβ Μιλάτος ελεύθερος: Η πρώτη ανάρτηση

Την πρώτη του ανάρτηση αφού αφέθηκε ελεύθερος έκανε ο Στηβ Μιλάτος. Ο Στηβ Μιλάτος συνελήφθη στη Ρόδο ύστερα από καταγγελία για βιασμό που έγινε εις βάρος του από μια 21χρονη Αγγλίδα. Μάλιστα, η 21χρονη που τον κατήγγειλε προσπάθησε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες της μετά τον καταγγελλόμενο βιασμό, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Steve Milatos (@stefanos.milatos)

Στηβ Μιλάτος: Η πρώτη ανάρτηση αφού αφέθηκε ελεύθερος

Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/5) ο Στηβ Μιλάτος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 2.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους, ενώ λίγο αργότερα έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο προσωπικό προφίλ του στο Instagram, ανεβάζοντας μία όλο νόημα εικόνα.

«Quote of the day: What define us is how well we rise after falling» δημοσίευσε ο Στηβ Μιλάτος, που σημαίνει: «Quote της ημέρας: Αυτό που μας καθορίζει είναι το πόσο εύκολα σηκωνόμαστε μετά την πτώση».