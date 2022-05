Ιράν – ελληνικά πλοία: Αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς -Το ρεσάλτο στα τάνκερ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στο Ιράν με την κατάληψη-πειρατεία των δύο ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων από τους Φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι κρατούν τα πληρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες το πλήρωμα του Delta Poseidon αποτελείται από 25 άτομα δύο εκ των οποίων είναι Έλληνες. Οσον αφορά στο πλοίο Prudent Warrior έχει 24 άτομα πλήρωμα και 7 εξ αυτών είναι Ελληνες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, που μίλησε χωρίς να κατονομαστεί και τη δήλωση του οποίου επικαλείται το Associated Press, τα δύο πλοία πλησίασαν τα χωρικά ύδατα του Ιράν χωρίς να εισέλθουν σε αυτά, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τάνκερ είχαν απενεργοποιημένες τις συσκευές εντοπισμού.

Breaking: Iran seizes 2 Greece-owned & flagged tankers in retaliation for Iranian oil seized off Greece earlier by US authorities (@lloydslisted exclusive story here:https://t.co/yx5mTrC6dt) suezmaxes are Prudent Warrior & Delta Poseidon. https://t.co/IrKmWzfD7f for updates pic.twitter.com/SiRfkuH5iN

— Michelle Wiese Bockmann (@Michellewb_) May 27, 2022