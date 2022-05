Viral: Τρόμος για μαθητή Δημοτικού – Δείτε τι αντίκρισε όταν άνοιξε την πόρτα της τουαλέτας

Το σχολείο πολλές φορές επιφυλάσσει διάφορες προκλήσεις για τους μαθητές, αλλά αυτό που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα μικρό αγόρι στη Βραζιλία ξεπερνά κατά πολύ τον τρόμο των εξετάσεων ή ακόμη χειρότερα ενός απροειδοποίητου διαγωνίσματος. Στην τρυφερή ηλικία των 9 ετών, ο ανυποψίαστος Ντέιβιντ Μιγκέλ θέλησε να επισκεφτεί την τουαλέτα του σχολείου, για να ξελαφρώσει. Σε κάθε περίπτωση, εκεί τον περίμενε μια δυσάρεστη -και με κοφτερά δόντια- έκπληξη: ένα πούμα, το οποίο άγνωστο πως είχε βρεθεί εντός του σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή Νόβα Λίμα.

VIDEO: Puma discovered in primary school toilets in Nova Lima, Brazil.

Firefighters confined the animal in the room until the arrival of environmental officers and a vet, who sedated it. Environmental authorities said the animal was released back into the wild, unharmed pic.twitter.com/XwPPq9ajIf

— AFP News Agency (@AFP) May 26, 2022