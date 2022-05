Περίοδος και ταμπού: Τα κατακόκκινα δημητριακά με το ιδιαίτερο σχήμα, έχουν καλό σκοπό

Μία από τις πιο φυσιολογικές λειτουργίες του γυναικείου σώματος, η περίοδος, συνεχίζει να αποτελεί ταμπού. Την ώρα που η Ισπανία αναμένεται να γίνει η πρώτη χώρα που θα δίνει τριήμερη άδεια από την εργασία σε γυναίκες που υποφέρουν από συμπτώματα βαριάς περιόδου, το ζήτημα συνεχίζει να περιβάλλεται από σιωπή, έχοντας σοβαρό κοινωνικό και πολιτικό αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων. Σε μια προσπάθεια, εξάλειψης των ταμπού μια σουηδική εταιρεία κυκλοφόρησε κόκκινα δημητριακά σε σχήμα μήτρας. Το «Period Crunch κυκλοφόρησε από την σουηδική μάρκα Intimina, η οποία θέλησε να βάλει το δικό της λιθαράκι στο ζήτημα της περιόδου.

Τα δημητριακά δημιουργήθηκαν μετά από έρευνα σε περισσότερους από 2.000 ενήλικες που αποκάλυψε ότι σχεδόν οι μισοί άνθρωποι ντρέπονταν να μιλήσουν για την περίοδο, ενώ σχεδόν το 80% δεν συζητήσει ποτέ για την έμμηνο ρύση στο περιβάλλον του, όπως αναφέρει το Yahoo Life UK. Επιπλέον, το 82% των συμμετεχόντων δεν γνώριζε πού βρισκόταν η μήτρα.

This is real

this is our world#PeriodCrunch

Swedish feminine care brand Intimina developed its raspberry-flavored 'Period Crunch' cereal to encourage families to discuss menstruation and periods more openly at breakfast. pic.twitter.com/LnJy7DQgKZ

— thetainvestor (@thetainvestor) May 26, 2022