Γιγαντομαστία: Νεαρή κάνει έρανο για εγχείρηση μείωσης στήθους

Μια γυναίκα από το Ηνωμένο Βασίλειο απηύθυνε έκκληση στα ΜΜΕ και αποφάσισε να μιλήσει για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, καθώς αποφάσισε να κάνει έρανο για εγχείρηση μείωσης στήθους, γιατί βρίσκεται σε κίνδυνο η υγεία της. Όπως αναφέρει η nypost.com πρόκειται για την 22χρονη ηθοποιό Anji Chalk, η οποία μέσω της σελίδας Go Fund Me κάνει έρανο, γιατί φοβάται ότι θα μείνει «μόνιμα ανάπηρη», λόγω του τεράστιου στήθους της το οποίο ζυγίζει περίπου 12 κιλά και της προκαλεί ήδη πολλά προβλήματα. Σύμφωνα με την ίδια, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας δεν καλύπτει τα έξοδα, γιατί θεωρεί ότι η Chalk πρέπει πρώτα να χάσει βάρος και να ζυγίζει λιγότερο από 140 κιλά (είναι περίπου 150 κιλά). Η ίδια περιγράφοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, είπε ότι έχει μόνιμα κοκκινίλες και σημάδια, χρησιμοποιεί ειδικά σουτιέν, ενώ πλέον κυκλοφορεί μόνιμα με μπαστούνι.

«Δεν φεύγω από το σπίτι αν δεν πάω για ψώνια» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «όποτε το κάνω, φέρνω μαζί μου το μπαστούνι μου». «Ζυγίζουν δύο πέτρες», είπε επίσης για το στήθος της και ανέφερε ότι κάνει ειδική παραγγελία σουτιέν από τη Πολωνία, τα οποία αγοράζει ανά δύο μήνες, με μόνο το ένα να κοστίζει 100 δολάρια. «Πρέπει να ξοδέψω τόσα πολλά χρήματα για σουτιέν, που κοστίζουν περίπου 100 δολάρια για το φθηνότερο», σημείωσε η 22χρονη. Παράλληλα, ανέφερε ότι «έχω πληγές και εξανθήματα από τον ιδρώτα κάτω από το στήθος μου… Οι ιμάντες κόπηκαν και στο δέρμα μου έχω μελανιές και σημάδια στους ώμους μου».

Η Anji Chalk στη δημόσια έκκληση που απηύθυνε, είπε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με το στήθος της από την παιδική ηλικία, καθώς χρειάστηκε να χρησιμοποιεί στηθόδεσμο από την ηλικία των 7 ετών. Μάλιστα, σημείωσε πως όταν έφτασε 13 ετών, είχε επισκεφθεί γιατρό, με τον ειδικό να την καθησυχάζει, όμως το στήθος της συνέχισε να μεγαλώνει, ενώ η ίδια μεγαλώνοντας αποφάσισε να κρύβεται, για να μην γίνεται αντικείμενο προσοχής. Παρόλα αυτά, δεν σταμάτησε να αναζητά ιατρική λύση, όμως δεν βρήκε την απάντηση που ήθελε.

«Συχνά οι γιατροί φαίνεται να πιστεύουν ότι αν έχανα βάρος το στήθος μου θα μειωνόταν… Είναι αυτός ο διαρκής κύκλος να πηγαίνεις στους γιατρούς, να σε διώχνουν και να σου λένε “α, μπορούμε να σε βοηθήσουμε μόνο αν χάσεις βάρος”», είπε χαρακτηριστικά. Ακόμη, πρόσθεσε πως «έχω κάνει τόσες πολλές δίαιτες, έχω πάει σε γιατρούς, με έβαλαν να πάω σε διαιτολόγους, αλλά τίποτα δεν λειτουργεί».

Στη συνέχεια όμως ανέφερε ότι βρήκε λύση, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η 22χρονη πάσχει από γιγαντομαστία, που είναι η εκθετική ανάπτυξη υπερβολικού ιστού του μαστού που συνήθως προκαλείται από ορμονικές αιχμές. Όμως όπως ανέφερε, το Εθνικό Σύστημα Αγγλίας αρνήθηκε να καλύψει το κόστος της εγχείρησης και να ζητάει από την 22χρονη να χάσει κιλά, παρόλο που έχει διαπιστωθεί ότι η μείωση βάρους δεν αντιστρέφει την πάθηση της γιγαντομαστίας.

