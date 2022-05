Ρίκι Τζερβέις – θάνατος: «Είμαι γέρος και χοντρός, θα πεθάνω σύντομα»

Ο Ρίκι Τζερβέις είναι μία από τις πιο εκκεντρικές προσωπικότητες διασήμων, με περίσσιο το μαύρο χιούμορ αλλά και το στοιχείο του μακάβριου λόγου. Μετά τον σάλο που προκάλεσαν τα αστεία του στο stand up comedy, που έκανε στο «SuperNature», το οποίο και παρουσιάζει ο ίδιος στο Netflix, ο διάσημος ηθοποιός προχώρησε για ακόμη μία φορά σε νέες αμφιλεγόμενες δηλώσεις. Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «The One Show», ο Τζερβέις μίλησε για τον θάνατό του, δημιουργώντας ένα περίεργο κλίμα για τους οικοδεσπότες του σόου. «Είμαι χοντρός και μεγάλος και θα πεθάνω σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά με τους παρουσιαστές να μένουν έκπληκτοι και να του απαντούν «Όχι δεν είσαι».

Ricky Gervais says 'I'm old and fat and I'm going to die soon' https://t.co/MZlSSEUuCC

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 26, 2022