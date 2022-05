Μπιλ Γκέιτς στην Ελλάδα: Στην Αθήνα ο Αμερικανός μεγιστάνας

Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Μπιλ Γκέιτς. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ιδρυτής της Microsoft έφτασε στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος στον VIP τομέα του αεροδρομίου. Ο Αμερικανός μεγιστάνας έφτασε στη χώρα μας από τη Μαδρίτη, όπου βρισκόταν προηγουμένως, έχοντας μάλιστα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ελληνική πρωτεύουσα, ο Μπιλ Γκέιτς αναμένεται να διαμείνει στην προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετάνια», στο κέντρο της Αθήνας, ενώ, όπως αναφέρουν σχετικές πηγές, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επισκεφθεί και μερικά από τα ελληνικά νησιά. Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπιλ Γκέιτς έρχεται στην Ελλάδα, ενώ «τρέχει» και μια μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα, συνολικού ύψους σε βάθος δεκαετίας ενός δισ. ευρώ. Θα δημιουργηθούν τρία κέντρα δεδομένων στα Σπάτα, το Κορωπί και το Μαρκόπουλο της Αττικής, ανοίγοντας πάνω από 300 θέσεις εργασίας.

Happy to meet Prime Minister @sanchezcastejon and members of his government today in Madrid. Great to see his leadership and commitment to addressing some of the most pressing global challenges, particularly more equity in global health, climate change and food security. https://t.co/gCUdvKr4jj

— Bill Gates (@BillGates) May 27, 2022