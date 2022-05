Μπιλ Γκέιτς Αθήνα: Στη χώρα μας ο ιδρυτής της Microsoft

Ο Μπιλ Γκέιτς θα βρεθεί σήμερα στην Ελλάδα, έπειτα από πρόσκληση που του απηύθυνε ο Αλμπερτ Μπουρλά, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας και ιδρυτής της Microsoft φέρεται να αποδέχτηκε την πρόσκληση του διευθύνοντος σύμβουλου της Pfizer, ώστε να επισκεφτεί τη χώρα μας.

Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο Μπιλ Γκέιτς αναμένεται να διαμείνει στην προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια, ενώ όπως αναφέρουν σχετικές πηγές τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επισκεφτεί και κάποια από τα ελληνικά νησιά.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Μπιλ Γκέιτς είχε κάνει γνωστό με ανάρτησή του στο Twitter ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

“Βγήκα θετικός στον κορονοϊό. Έχω ήπια συμπτώματα και ακολουθώ τις οδηγίες των ειδικών, δηλαδή να είμαι απομονωμένος, έως ότου να γίνω ξανά υγιής”, διευκρίνισε ο ίδιος.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022