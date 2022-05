Ρέι Λιότα πέθανε: “Έφυγε” από τη ζωή το “Καλό Παιδί” του Σκορσέζε

Ο διάσημος ηθοποιός Ρέι Λιότα πέθανε ξαφνικά στον ύπνο του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Deadline. Ένα από τα «Καλά Παιδιά» του Μάρτιν Σκορσέζε, το ένα μέλος των τριών πρωταγωνιστών της κλασικής ταινίας «Goodfellas», δίπλα από τους Τζο Πέσι και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, «έφυγε» στον ύπνο του σε ηλικία 67 ετών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ηθοποιός πέθανε όσο βρισκόταν στη Δομικινανή Δημοκρατία για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του, «Dangerous Waters».

Οι πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρουν την ακριβή αιτία θανάτου του Ρέι Λιότα, ωστόσο δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα στοιχεία που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Μαζί του, στη Δομινικανή Δημοκρατία, ήταν και η αρραβωνιαστικιά του Τζέισι Νίτολο.

Απόφοιτος της σχολής υποκριτικής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, ο Λιότα διακρίθηκε αρχικά συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές, όπως στο σίριαλ «Στην Εντατική», λαμβάνοντας ένα βραβείο Emmy κι ένα Prism.

Ακολούθως, ασχολήθηκε με το σινεμά αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για τη συμμετοχή του στην ταινία του Τζοναθαν Ντέμι με τίτλο «Άγριο Θηλυκό» (1986). Η ερμηνεία του, ωστόσο, στο έργο του Μάρτιν Σκορτσέζε, «Goodfellas» («Τα Καλά Παιδιά») του 1990, όπου ενσάρκωσε τον Χένρι Χιλ, ήταν αυτή που τον έφερε στο προσκήνιο της παγκόσμιας προσοχής. Θεωρείται ένας καλλιτέχνης με ευρεία θεματολογία ρόλων, τόσο κωμικών, όσο και δραματικών. Το 2004 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο Μπρόντγουεϊ λαμβάνοντας μέρος στην παράσταση «Match», ενώ παράλληλα, τιμήθηκε με απονομή του 70ου ετήσιου βραβείου Drama League. Ακόμη, ήταν υποψήφιος για τη διάκριση Screen Actors, μετά την ερμηνεία του ως Φρανκ Σινάτρα στην τηλεταινία «The Rat Pack».

