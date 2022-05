Μπόρις Τζόνσον κορονοπάρτι: Η απάντηση στο σκάνδαλο της Ντάουνινγκ Στριτ

Συγγνώμη από τους φύλακες και το προσωπικό καθαριότητας της Ντάουνινγκ Στριτ ζήτησε σήμερα Πέμπτη (26.5.2022) ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, λόγω των πάρτι που έγιναν εκεί εν μέσω καραντίνας, τα οποία έγιναν γνωστά ως Partygate. Όμως, ξεκαθάρισε ότι δεν θα παραιτηθεί. Η έκθεση για το σκάνδαλο Partygate, τα πάρτι που γίνονταν στη Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω καραντίνας, περιέχει πολλά επιβαρυντικά συμπεράσματα κατά του Μπόρις Τζόνσον και αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, την έλλειψη σεβασμού απέναντι σε αυτούς τους εργαζόμενους.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρωθυπουργός απέρριψε την πιθανότητα να παραιτηθεί. Αν και δήλωσε ότι «αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη όσων συνέβησαν», θεωρεί ότι είναι καθήκον του να «συνεχίσει» τη δουλειά του. Στην έκθεσή της η Σου Γκρέι αναφέρει ότι τα συνεργεία καθαρισμού της Ντάουνινγκ Στριτ αναγκάζονταν να καθαρίζουν με σφουγγάρι το χυμένο κόκκινο κρασί, ότι τουλάχιστον ένας από τους συμμετέχοντες στα πάρτι έκανε εμετό και ότι υπήρξε μια συμπλοκή δύο προσώπων κατά τη διάρκεια μιας γιορτής, τον Ιούνιο του 2020, στην οποία ορισμένοι «κατανάλωσαν υπερβολική ποσότητα αλκοόλ». Η Σου Γκρέι κάνει επίσης λόγο για «πολυάριθμα παραδείγματα έλλειψης σεβασμού και κακομεταχείρισης» των εργαζομένων στην καθαριότητα και την ασφάλεια, εκ μέρους των συμμετεχόντων στα πάρτι.

He may have survived the "partygate" scandal for now, but Boris Johnson's job isn't safe. So on Thursday he confronted the next big threat to his leadership: a drastic squeeze on Britons' incomes.https://t.co/9lrbe112vy

