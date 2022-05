Ιωάννα Παλιοσπύρου Instagram: Ποζάρει στο δάσος με ανοιξιάτικο φόρεμα

Ολοένα και καλύτερη είναι η ψυχολογία και η διάθεση της Ιωάννας Παλιοσπύρου, του κοριτσιού που συγκίνησε όλη την Ελλάδα με το μεγαλείο ψυχής και τη δύναμή της. Το θύμα της επίθεσης με βιτριόλι παραμένει όμορφη, παρά τα σοβαρά εγκαύματα, και απολαμβάνει την επιστροφή της στη ζωή και την καθημερινότητα. Ποστάρει συχνά φωτογραφίες της χωρίς τη μάσκα και δείχνει ότι η ομορφιά είναι αυτό που πηγάζει από μέσα μας. Το απόγευμα της Πέμπτης η Ιωάννα Παλιοσπύρου ανάρτησε νέες φωτογραφίες στους λογαριασμούς της σε Facebook και Instagram, διαφημίζοντας φόρεμα γνωστής εταιρείας γυναικείων ρούχων.

Η φωτογράφιση έγινε σε δάσος, με την Ιωάννα να ποζάρει ως νεράιδα, χωρίς μάσκα, με ακάλυπτους τους ώμους και φορώντας ένα υπέροχο ανοιξιάτικο φλοράλ φόρεμα. Χαμογελαστή και λαμπερή, αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση και πρότυπο για όλες τις γυναίκες.

“And into the forest I go, to lose my mind and find my soul…”, έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα.

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η πρώτη φορά που είδα τον εαυτό μου στον καθρέφτη…

Περιγράφοντας τη στιγμή που έβγαλε τις γάζες και είδε για πρώτη φορά το πρόσωπό της σε καθρέφτη μέσα στο νοσοκομείο, η Ιωάννα Παλιοσπύρου ανέφερε στη συνέντευξή της προ ημερών στον Σταύρο Θεοδωράκη: “Δεν ήθελα να δω το πρόσωπό μου. Απέφευγα να δω και τα χέρια μου. Στην τουαλέτα του νοσοκομείου είχα καθρέφτη και ήταν καλυμμένος για να μην δω τον εαυτό μου. Είχα την επιλογή, αλλά δεν τολμούσα. Ήρθε η ώρα που ήρθε ο γιατρός και μου έβαλε μέικ-απ και μου έδωσε ένα μικρό καθρέφτη. Κοιτάζω τον εαυτό μου για τρία δευτερόλεπτά, κρατάω την αναπνοή μου και λέω ΟΚ. Είδα τα μάτια μου, το ένα ήταν πολύ άσχημα, τα χείλη μου τραβηγμένα, δεν πίεσα τον εαυτό που πάρα πολύ”.

“Έβλεπα στον ύπνο μου όνειρα για αυτά που ήθελα να ζήσω. Ξυπνούσα και έβλεπα το πρόσωπό μου και έλεγα όχι πάλι αυτός ο εφιάλτης. Είχαν πείσει τον εαυτό μου, πως αυτά που έβλεπα στον ύπνο μου ήταν η πραγματικότητα και αυτό που έβλεπα στον ξύπνιο μου ήταν ένας εφιάλτης”, είπε η νεαρή γυναίκα.