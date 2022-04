Σφαγή στη Μπούκα: Δημοσιογράφος αποκάλυψε σε ποια γυναίκα ανήκει το χέρι με τα βαμμένα κόκκινα νύχια

Η φωτογραφία της νεκρής ποδηλάτισσας από τη Μπούκα με το σκούρο μπλε μπουφάν και τα βαμμένα κόκκινα νύχια στο χέρι της μέσα στη λάσπη έκανε το γύρο του κόσμου. Το χέρι ανήκει σε ένα από τα εκατοντάδες θύματα της καταγγελλόμενης ρωσικής βαρβαρότητας στη Μπούκα, που θα χρειαστεί να περάσει καιρός μέχρι να ταυτοποιηθούν και να ταφούν όπως αρμόζει. Αλλά όπως αποκάλυψε η Ουκρανή δημοσιογράφος Κατερνία Σεργκάτσκοβα, αρχισυντάκτρια του Zaborona Media, το χέρι ανήκει σε μια γυναίκα ονόματι Ιρίνα, που σπούδαζε μακιγιέζ κι έκανε όνειρα για τη ζωή της.

This is Irina who was murdered in Bucha. A make-up artist Anastasia Subacheva recognized her client because of her manicure. Their last class was on February 23.

Her daughter also wrote about her. Irina was killed right on the street. More than cruel. She was an elderly woman pic.twitter.com/PJ6nMHl7A1

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) April 5, 2022