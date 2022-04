Ρουμανία: Επίθεση στη ρωσική πρεσβεία

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου υπήρξαν πολλά περιστατικά στην Ευρώπη με βανδαλισμούς των εξωτερικών χώρων των ρωσικών πρεσβειών. Αυτή τη φορά όμως το πράγμα στη Ρουμανία πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ειδικότερα, αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, πρωτεύουσα της Ρουμανίας, τα ξημερώματα της Τετάρτης, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του.

Την ανακοίνωση έκανε η ρουμανική Αστυνομία. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα εάν η πρόσκρουση ήταν ατύχημα ή σκόπιμη, αν και η χρονική συγκυρία συνηγορεί υπέρ της δεύτερης περίπτωσης, ενώ βίντεο από το περιστατικό έχει δημοσιευτεί σε Μέσα Ενημέρωσης όπου φαίνεται το όχημα να παίρνει και φωτιά.

A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU

— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022