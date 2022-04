Ζελένσκι – ΟΗΕ: Το βίντεο της φρίκης από τη Μπούτσα (Πολύ σκληρές εικόνες)

Ο Ζελένσκι έδειξε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ένα βίντεο με πολύ σκληρά πλάνα από την Ουκρανία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της προεδρεύουσας. Αυτές οι εικόνες είναι «φοβερές», είπε η πρέσβειρα της Βρετανίας Μπάρμπαρα Γούντγουορντ, δηλώνοντας «σκανδαλισμένη» από τα πλάνα που έδειχναν πτώματα ή μέλη των θυμάτων. Στο σύντομο βίντεο εικονίζονταν απανθρακωμένα και ακρωτηριασμένα πτώματα, ακόμη και παιδιών, από το Ιρπίν, την Ντιμέρκα, τη Μαριούπολη και την Μπούκα. Στην ομιλία του ο Ζελένσκι ζήτησε από τον ΟΗΕ να αναλάβει «αμέσως» δράση για αυτά τα «εγκλήματα πολέμου» που, όπως είπε, διέπραξαν οι Ρώσοι στη χώρα του. Διαφορετικά τα Ηνωμένα Έθνη θα έπρεπε «απλώς να κλείσουν», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης να αποπεμφθεί η Ρωσία από το Συμβούλιο Ασφαλείας, του οποίου είναι ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη, καθώς και να μεταρρυθμιστεί το σύστημα του Οργανισμού ώστε «το δικαίωμα στο βέτο να μην σημαίνει δικαίωμα στον θάνατο». «Έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος που μετατρέπει το βέτο του στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε δικαίωμα να (προκαλεί) τον θάνατο (…) Η Ρωσία θέλει να μετατρέψει την Ουκρανία σε σιωπηλούς σκλάβους», τόνισε.

This was the video Zelensky showed to the UN: pic.twitter.com/wrAlqPC354

— spook (@spook_info) April 5, 2022