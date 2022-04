Βοήθεια ΗΠΑ στην Ουκρανία: Τι είναι τα φονικά drones Switchblade

Νέα βοήθεια προς την Ουκρανία, προκειμένου να της δοθεί η δυνατότητα να αμυνθεί απέναντι στους Ρώσους σχεδιάζουν να στείλουν οι ΗΠΑ το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο όπλο της Ουάσινγκτον που θα δοθεί στο Κίεβο είναι τα λεγόμενα drones-φονιάδες Switchblade τα οποία είναι οπλισμένα με κεφαλές που καταστρέφουν ακόμη και τανκς. Όπως αναφέρει το Bloomberg, τα νέα όπλα Switchblade-600 αποτελούν μέρος της στρατιωτικής βοήθειας 300 εκατομμυρίων δολαρίων που ανακοινώθηκε από το Πεντάγωνο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα «θανατηφόρα» drones δεν θα δοθούν στην Ουκρανία από το αμερικανικό οπλοστάσιο, αλλά θα παραγγελθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία και θα δοθούν εν συνεχεία στο Κίεβο.

Switchblade drones are “in the process of being delivered,” to Ukraine, US Asst Sec of Defense Wallander has told lawmakers.

The kamikaze drones, known as tank busters, were included last minute in the U.S. military assistance package for Ukraine announced on March 16th. pic.twitter.com/LzDABAyVsp

