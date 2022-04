Σφαγή στη Μπούκα: “Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου”

Την ισχυρότερη απάντηση στη Ρωσία για τις φρικαλεότητες στην Ουκρανία και ειδικά στην Μπούκα αναζητούν ΗΠΑ και Ευρώπη. Οι σοκαριστικές εικόνες από την πόλη των προαστίων του Κιέβου, που θύμισαν θηριωδίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, έχουν εξοργίσει την διεθνή κοινότητα και έχουν οδηγήσει τόσο την Ουάσινγκτον, όσο και την ΕΕ να εξετάζουν νέες, πολύ σκληρότερες κυρώσεις στη Μόσχα. Μάλιστα, την ίδια ώρα η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι αναμένει ακόμη χειρότερα εγκλήματα πολέμου από αυτά στην Μπούκα, βάζοντας στο κάδρο την πόλη Μποροντιάνκα. Συγκεκριμένα, η γενική εισαγγελία της Ουκρανίας έκανε γνωστό ότι έλαβε πάνω από 7.000 αναφορές για εγκλήματα πολέμου στην περιφέρεια του Κιέβου και ειδικά στη Μποροντιάνκα.

Volodymyr Zelenskyy visited Bucha today. His face says it all. pic.twitter.com/IWOmIdnnVT

Η Ουκρανή γενική εισαγγελέας, Ιρίνα Βενεντικτόβα, δήλωσε πως τα περισσότερα θύματα εντοπίζονται στην Μποροντιάνκα, βορειοδυτικά του Κιέβου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN Η γενική εισαγγελία διενεργεί ήδη έρευνες για εγκλήματα πολέμου στο Ιρπίν, στη Μπούκα και στο Βόρτσελ, πρόσθεσε, τη στιγμή που Ουκρανία και δυτικές κυβερνήσεις υποστηρίζουν όλο και πιο έντονα ότι Ρώσοι στρατιωτικοί διέπραξαν σφαγές αμάχων.

Στο μεταξύ, νέες δορυφορικές εικόνες από τη Maxar Technologies φέρεται να δείχνουν ότι τα πτώματα των νεκρών αμάχων στη Μπούκα βρίσκονταν στο δρόμο για εβδομάδες, ακόμη και όταν η πόλη ήταν υπό ρωσικό έλεγχο. Το μακελειό στην Μπούκα οδήγησε σε συζήτηση για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, για περαιτέρω πίεση από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους εναντίον της εισβολής της Μόσχας, ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η φρίκη, με τις φωνές που κάνουν λόγο για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία από πλευράς της Ρωσίας διαρκώς να πληθαίνουν.

Oι εφιαλτικές αυτές φωτογραφίες των νεκρών αμάχων στους δρόμους της Μπούκα που κάνουν από το Σάββατο τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων, ανάγκασαν Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχοι να καλέσουν την ΕΕ να διακόψει άμεσα να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. «Κάθε βαρέλι πετρελαίου και κάθε τόνος φυσικού αερίου είναι εμποτισμένα με το αίμα των νεκρών», δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας προειδοποίησε με τη σειρά του τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μη γίνουν «συνένοχοι».

«Μπορεί να θυμάστε ότι με επέκριναν επειδή αποκάλεσα τον Πούτιν εγκληματία πολέμου. Λοιπόν, στην αλήθεια του ζητήματος, είδατε τι συνέβη στην Μπούκα, αυτό δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό μου… Είναι εγκληματίας πολέμου», είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν σε δημοσιογράφους. «Αυτός ο τύπος είναι βάναυσος. Αυτό που συνέβη στην Μπούκα είναι εξωφρενικό και το έχουν δει όλοι. Νομίζω ότι είναι έγκλημα πολέμου. Ο Πούτιν θα πρέπει να λογοδοτήσει». Ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς για την απάντηση της Αμερικής, ανέφερε: «Ναι, ζητώ περισσότερες κυρώσεις και τις ανακοινώσω σύντομα».

Την ίδια στιγμή, όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σίγουρη τι είναι διατεθειμένη να κάνει γι’ αυτό, ειδικά όσον αφορά την ενέργεια, υποστηρίζει η «Washington Post».

Από τη μεριά του, πάντως, ο αμερικανικός στρατός δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις ουκρανικές αναφορές για φρικαλεότητες από ρωσικές δυνάμεις εναντίον αμάχων στην πόλη Μπούκα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ενδείξεις για «εγκλήματα πολέμου» στην Ουκρανία δικαιολογούν νέες κυρώσεις. Το Μέγαρο των Ηλυσίων επιβεβαίωσε αργότερα ότι η Γαλλία θα υποστήριζε ένα εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και στον άνθρακα και ότι οι προτάσεις θα συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο την Τετάρτη. Η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας, Κριστίν Λάμπρεχτ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο Μπούκα επανέφερε στο τραπέζι τις ενεργειακές κυρώσεις. Αργότερα, όμως, άλλοι Γερμανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι ένα ενεργειακό εμπάργκο είναι απίθανο, ωθώντας τον πρωθυπουργό της Πολωνίας να αποκαλέσει το Βερολίνο «εμπόδιο» για την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η όλη συζήτηση εγείρει άβολα ερωτήματα για το πού βρίσκονται οι «κόκκινες γραμμές» της ΕΕ όσον αφορά στη ρωσική ενέργεια -αν, τυχόν, υπάρχουν αυτές οι γραμμές. «Αν υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, πιθανότατα δεν έχει ξεπεραστεί για τη Γερμανία», δήλωσε ο Μάρσελ Ντίρσους, Γερμανός πολιτικός επιστήμονας και μη μόνιμος συνεργάτης του Ινστιτούτου Πολιτικής Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Κιέλου.

Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ημέρες 40 Ρώσοι διπλωμάτες που υπηρετούν στην πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Βερολίνο θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς χαρακτηρίστηκαν «ανεπιθύμητα πρόσωπα», τα οποία «εργάζονται εδώ εναντίον της ελευθερίας μας και της συνοχής της κοινωνίας μας», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ. «Δεν θα το ανεχτούμε άλλο αυτό», τόνισε. Επίσης, και η Λιθουανία απέλασε τον Ρώσο πρέσβη, μετά τις φρικτές εικόνες από την Μπούκα.

Το βράδυ της Δευτέρας ανακοινώθηκε επίσης ότι δεκάδες Ρώσους διπλωμάτες θα απελάσει και η Γαλλία. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, θα απελαθούν 30 Ρώσοι που έχουν διπλωματικό καθεστώς.

Στο μεταξύ, η ΕΕ συνεργάζεται με τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους για να χτυπήσει τη Ρωσία με πακέτα κυρώσεων, παρότι συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο μείωσαν τις εισαγωγές, η ΕΕ υποστήριξε ότι δεν είχε την πολυτέλεια να ακολουθήσει αυτές τις κινήσεις επειδή εξαρτάται πολύ περισσότερο από την ενέργεια της Ρωσίας. Η Ευρώπη εισάγει περίπου το 40% του φυσικού αερίου της και περισσότερο από το ένα τέταρτο του πετρελαίου της από τη Ρωσία, ενώ ΗΠΑ και Βρετανία εισάγουν πολύ λιγότερο.

Αντί να σταματήσει αμέσως τις αγορές, η ΕΕ δεσμεύθηκε να απογαλακτιστεί από τις ρωσικές εισαγωγές, υποσχόμενη να μειώσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου κατά τα δύο τρίτα φέτος ως μέρος μιας σταδιακής απομάκρυνσης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Τα κράτη της Βαλτικής και ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν ζητήσει από την Ε.Ε. να κάνει περισσότερα, ενώ οι ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία, έχουν αντιταχθεί σε τέτοιες εκκλήσεις.

Αλλά, οι σκηνές από την Μπούκα θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο καμπής. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα δεν θα ασκήσει βέτο σε τυχόν κυρώσεις στο ρωσικό φυσικό αέριο. «Είναι πολύ σαφές ότι υπάρχουν ενδείξεις για εγκλήματα πολέμου», είπε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter. «Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αφήσουμε να φύγει… Αυτό που συνέβη στην Μπούκα υπαγορεύει την αναγκαιότητα για ένα νέο πακέτο κυρώσεων».

Ο Μακρόν είπε ότι απαιτούνται πιο αυστηρές κυρώσεις για να αποφευχθούν παρόμοιες καταστροφές σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. «Θα συντονιστούμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ιδιαίτερα με τη Γερμανία. Όσον αφορά τον άνθρακα και το πετρέλαιο, πρέπει να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε», τόνισε. Όμως ούτε ο Γάλλος πρόεδρος ούτε ο αξιωματούχος του Μεγάρου των Ηλυσίων αναφέρθηκαν στο ρωσικό φυσικό αέριο, υποδηλώνοντας ότι το εμπάργκο σε αυτό μπορεί να εξακολουθεί να θεωρείται πολύ αμφιλεγόμενο. Ο Μακρόν, ο οποίος είναι υποψήφιος για επανεκλογή, έχει ταχθεί υπέρ της λήψης σκληρότερων μέτρων για τη Ρωσία, παρόλο που συνέχισε τις συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, τις τελευταίες εβδομάδες.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:

-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022