Σακραμέντο μακελειό: Συνελήφθη ύποπτος

Η αστυνομία στο Σακραμέντο ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι συνέλαβε έναν πρώτο ύποπτο μετά το τουφεκίδι της προηγουμένης το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και είχε επίσης συνέπεια να τραυματιστούν άλλοι δώδεκα στην πρωτεύουσα της Καλιφόρνιας, ένα από τα χειρότερα τέτοια επεισόδια στις ΗΠΑ από την αρχή της χρονιάς. «Οι ερευνητές ταυτοποίησαν τον Ντιάντρε Μάρτιν, 26 ετών, ως ύποπτο. Ο Μάρτιν συνελήφθη και κατηγορείται για επίθεση και παράνομη οπλοκατοχή», ανέφερε η αστυνομία σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, ενημερώνοντας πως έψαξε τρία σπίτια στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί. Η αστυνομία στο Σακραμέντο είχε ανακοινώσει αρχικά πως οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ ήταν «αρκετοί» και ότι ανακτήθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι, που ήταν κλεμμένο, στον τόπο του μακελειού.

After a mass shooting in #Sacramento 's downtown, police say six people are dead and ten others were transported to the hospital. Their conditions were not disclosed. The suspects are still on the loose. This video shows a fight right before gunshots were heard. #USA pic.twitter.com/Nxk1ebkY5e

Δεν έχουν ωστόσο εξιχνιαστεί οι συνθήκες που οδήγησαν στο ξέσπασμα της βίας, ιδίως το εάν τα πυρά είχαν συγκεκριμένους στόχους ή εάν βλήθηκαν στα τυφλά. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, γύρω στις 02:00, στο κέντρο της μεγαλούπολης, την ώρα που αρκετά μπαρ και νυχτερινά κέντρα της συνοικίας κλείνουν. Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν μεγάλο καβγά στον δρόμο στον οποίο ενεπλάκησαν πολλοί, ακολουθούμενο από εκπυρσοκροτήσεις και κόσμο που τρέπεται σε φυγή.

«Δεν ξέρουμε αν αυτός ο καβγάς οδήγησε όντως στο τουφεκίδι. Είμαστε ακόμη επί του παρόντος στη φάση της εξέτασης των λεπτομερειών», είπε στην εφημερίδα Los Angeles Times ο Ζάκαρι Ίτον, εκπρόσωπος της αστυνομίας, προτού ανακοινωθεί η σύλληψη. Διευκρίνισε ότι αναζητούνται τουλάχιστον δύο πρόσωπα που άνοιξαν πυρ, αν όχι περισσότερα. Η αρχηγός της αστυνομίας στο Σακραμέντο, η Κάθι Λέστερ, αφηγήθηκε πως αστυνομικοί που έκαναν περιπολία άκουσαν πολλούς πυροβολισμούς και όταν έφθασαν επιτόπου βρέθηκαν μπροστά σε «πλήθος» ανθρώπων και «αρκετούς τραυματίες από σφαίρες».

Footage from #Sacramento , #California , where six people were killed in a shooting and at least 15 others were injured. According to👮‍♀️ , the incident occurred at night in an area where bars and restaurants are located. The cause of the incident is not known. #USA #letsgobrandon pic.twitter.com/u51iTVCvm4

Επιτόπου, οι αστυνομικοί ανέκτησαν «πάνω από εκατό κάλυκες» και διαπίστωσαν ότι «τουλάχιστον τρία κτίρια και τρία αυτοκίνητα είχαν χτυπηθεί από πυρά», διευκρίνισε η αστυνομία στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Ήταν φρικτό», αφηγήθηκε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KXTV ο Μπέρι Άξιους, ακτιβιστής που έφθασε επιτόπου μερικά λεπτά μετά το μακελειό. Περιέγραψε «αιμόφυρτα θύματα, κόσμο που ούρλιαζε, που έκλαιγε, άλλους που ρώταγαν πού είναι ο αδελφός τους ή η μητέρα τους, που έψαχναν τους γιους τους».

Το πολύνεκρο επεισόδιο ξέσπασε σε μικρή απόσταση από την έδρα της κυβέρνησης της Καλιφόρνιας και το κλειστό στάδιο μπάσκετ που αποτελεί την έδρα της ομάδας Sacramento Kings. Οι Kings υποδέχθηκαν την Κυριακή την πρώην πρωταθλήτρια του NBA, τους Golden State Warriors, και πριν από την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε απότιση φόρου τιμής στα θύματα του μακελειού.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, ο Στιβ Κερ, ο οποίος έχει εκφραστεί επανειλημμένα για το ζήτημα της βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων, κάλεσε τις αρχές να κάνουν αυστηρότερη τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή για να αποφευχθούν νέες τέτοιες τραγωδίες στο μέλλον. «Αυτή είναι πιθανόν η ένατη ή η δέκατη φορά που τηρούμε ενός λεπτού σιγή όσο είμαι προπονητής των Γουόριορς, που θρηνούμε κόσμο ο οποίος σκοτώθηκε σε τουφεκίδι», είπε, χωρίς να κρύβει την αγανάκτησή του. «Κάποια στιγμή, η κυβέρνησή μας πρέπει να πάρει μια απόφαση: Θα αποκτήσουμε λογικούς νόμους για τα πυροβόλα όπλα; Δεν θα λύσουν τα πάντα, αλλά θα σώσουν ζωές», πρόσθεσε, σύμφωνα με την εφημερίδα Sacramento Bee.

«Η Αμερική θρηνεί για ακόμη μια φορά (…). Πρέπει να κάνουμε περισσότερα από το να θρηνούμε, πρέπει να αναλάβουμε δράση», είπε, αξιώνοντας για πολλοστή φορά από το Κογκρέσο να υιοθετήσει νομοθεσία που θα καθιστά αυστηρότερους τους ελέγχους για την αγορά πυροβόλων όπλων. Οι ανταλλαγές πυρών σε δημόσιους χώρους είναι ανατριχιαστικά συχνές στις ΗΠΑ — σε σχολεία, σε εμπορικά κέντρα, σε σούπερ-μάρκετ, σε χώρους λατρείας, σε χώρους εργασίας…

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Small Arms Survey, το 2017 υπήρχαν στις ΗΠΑ κάπου 393 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, περισσότερα απ’ ό,τι κάτοικοι. Το δικαίωμα της οπλοκατοχής είναι κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα. Αναρίθμητες πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικών και κυβερνήσεων για να ελεγχθεί πιο αυστηρά η πώληση των όπλων κατέληξαν στα καλάθια των αχρήστων στο Κογκρέσο, όπου το ισχυρό λόμπι των όπλων, η NRA, διατηρεί μεγάλη επιρροή. Από την αρχή της χρονιάς, ο ιστότοπος Gun Violence Archive έχει καταγράψει πάνω από 10.700 θανάτους εξαιτίας πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκτονιών. Όλο το 2021, καταμετρήθηκαν 45.000 θάνατοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

