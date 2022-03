Σπίτι Ζελένσκι -πόλεμος στην Ουκρανία: Θραύσμα πυραύλου στην αυλή του

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα σε μια κατοικημένη περιοχή στα περίχωρα του Κιέβου, ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, χτυπήθηκε το χωριό Μαρχαλίφκα, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τα νοτιοδυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας. Έως και δώδεκα εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου το πρωί της Παρασκευής και οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν, ως προφανές σημάδι ότι οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με το Reuters, ενώ ήχησαν οι σειρήνες, ορισμένοι κάτοικοι παρέμειναν στις ουρές έξω από τα φαρμακεία και τα καταστήματα ενώ άλλοι έκαναν βόλτα σε ένα πάρκο.

Μάρτυρες δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν αμέσως από που προέρχονται οι εκρήξεις, ωστόσο ήταν πολύ συχνές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και μερικές ήταν πιο δυνατές. Μάλιστα, ένα θραύσμα πυραύλου, πιθανότατα από ρωσικό πύραυλο, έπεσε στην αυλή της κρατικής εξοχικής κατοικίας του Ζελένσκι κοντά στο Κίεβο. “Δεν με πέτυχαν”, αστειεύτηκε ο Πρόεδρος Ζελένσκι σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Sergii Nykyforov, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφίες.

⚡️A missile fragment, presumably from a Russian missile, falls in the yard of Zelensky's state dacha near Kyiv.

“Missed me,” joked President Volodymyr Zelensky, according to his spokesperson Sergii Nykyforov, who posted photos of the object.

Photos: Sergii Nykyforov/Facebook pic.twitter.com/17m68dA0Av

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 4, 2022