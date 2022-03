Πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια: Ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας στο Κίεβο προκάλεσε αντιδράσεις

Αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκήρυξη ανάρτησης της αμερικανικής πρεσβείας στο Κίεβο, από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Πρόκειται για ανάρτηση η οποία χαρακτήριζε ως «έγκλημα πολέμου» τη ρωσική επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Μάλιστα σύμφωνα με το εσωτερικό μήνυμα που έλαβε το NBC, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έστειλε ένα «επείγον» μήνυμα στις πρεσβείες των ΗΠΑ στην Ευρώπη, στο οποίο αναφερόταν να μην κάνουν retweet την συγκεκριμένη ανάρτηση από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο.

It is a war crime to attack a nuclear power plant. Putin's shelling of Europe's largest nuclear plant takes his reign of terror one step further. #TheHague #Zaporizhzhia #StandwithUkraine

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 4, 2022