Μπιλ Γκέιτς – γιατί χώρισε: Η Μελίντα μιλά πρώτη φορά ανοιχτά για το διαζύγιο

Η Μελίντα Γκέιτς, έναν χρόνο μετά το διαζύγιο με τον Μπιλ Γκέιτς, εξηγεί γιατί χώρισαν και πώς μια εξωσυζυγική σχέση διέλυσε τον γάμο τους. Ηταν περίπου πριν από έναν χρόνο όταν ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν. Ενα mega-διαζύγιο, ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, με τεράστια επιρροή παγκοσμίως, ύστερα από 27 χρόνια γάμου και τρία παιδιά, έβαλε τίτλους τέλους στην κοινή τους ζωή. Αμέσως κυκλοφόρησαν φήμες για τους λόγους του διαζυγίου του διάσημου ζευγαριού, με πολλά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του μεγιστάνα της τεχνολογίας, που οδήγησαν στο τέλος του γάμου του. Η Μελίντα Γκέιτς τώρα, έναν χρόνο μετά το διαζύγιο, μιλά για το τέλος του γάμου της με τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, σε συνέντευξή της στην οικοδέσποινα του CBS Mornings, Γκέιλ Κινγκ.

Στη συνέντευξή της αναφέρει ότι η εμπιστοσύνη στη σχέση της με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία είχε διαρραγεί. Σε κάποιο σημείο της συνέντευξης, η Κινγκ τη ρώτησε: «Όταν σπάσει η εμπιστοσύνη, δεν είναι δύσκολο να την ξανακερδίσεις;». Με τη Μελίντα Γκέιτς να απαντά: «Πολύ, είναι πολύ δύσκολο να την ξανακερδίσεις, σε οποιαδήποτε σχέση». Σε ένα άλλο απόσπασμα, τη βλέπουμε να μιλάει για πρώτη φορά για τη σχέση του συζύγου της -πέρυσι αποκαλύφθηκε ότι ο Μπιλ Γκέιτς είχε εξωσυζυγική σχέση με μια υπάλληλο της Microsoft το 2000, έξι χρόνια μετά το γάμο του με τη Μελίντα Γκέιτς.

Μιλώντας στην Γκέιλ για το πώς αυτή η εξωσυζυγική σχέση μπορεί να συνέβαλε στο διαζύγιο, η Μελίντα Γκέιτς παραδέχθηκε ότι το ζευγάρι προσπάθησε να ξεπεράσει την «προδοσία», αλλά τελικά η εμπιστοσύνη μεταξύ τους δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί. «Σίγουρα πιστεύω στη συγχώρεση, οπότε πίστευα ότι είχαμε δουλέψει πάνω σε κάποια θέματα», είπε για την προσπάθεια του ζευγαριού να ξεπεράσει την παράνομη σχέση του Μπιλ Γκέιτς. «Δεν ήταν μια στιγμή ή ένα συγκεκριμένο πράγμα που συνέβη, απλά ήρθε κάποια στιγμή που συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν υγιές και δεν μπορούσα να εμπιστευθώ αυτό που είχαμε».

Η Κινγκ την πίεσε επίσης να μιλήσει για τη σχέση του Γκέιτς με τον Επστάιν και αν αυτή η σχέση έπαιξε ρόλο στο δικό της διαζύγιο. Η Μελίντα Γκέιτς ξεκαθάρισε ότι «δεν της άρεσε» το γεγονός ότι ο Μπιλ Γκέιτς «είχε συναντήσεις» με τον Επστάιν και ότι είχε κακό προαίσθημα γι’ αυτόν, ένα αίσθημα που της δημιουργήθηκε τη μία και μοναδική φορά που συναντήθηκε μαζί του. «Το μετάνιωσα από τη στιγμή που μπήκα στην πόρτα. Ήταν αποτρόπαιος, ήταν η προσωποποίηση του κακού. Είχα εφιάλτες γι’ αυτό μετά, οπότε η καρδιά μου ραγίζει για αυτές τις νεαρές γυναίκες», δήλωσε η Γκέιτς.

Όσο για τη σχέση μεταξύ της Μελίντα Γκέιτς και του Μπιλ Γκέιτς τώρα, δήλωσε ότι η σχέση τους είναι φιλική, αλλά δεν θα αποκαλούσε τον πρώην σύζυγό της φίλο της. Σημείωσε ότι έχουν μια εξαιρετική εργασιακή σχέση, που συνεχίζεται λόγω του ιδρύματός τους. Παρ’ όλα αυτά, η 57χρονη Γκέιτς είπε στην Κινγκ ότι τώρα γυρίζει σελίδα. «Θέλω να πω ότι είμαστε στο 2022 και είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένη για το τι πρόκειται να έρθει και τη ζωή που με περιμένει», είπε. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία της δικής της εταιρείας, της Pivotal Ventures, η οποία στην ιστοσελίδα της περιγράφεται ως «εταιρεία επενδύσεων», που εργάζεται «για την προώθηση της κοινωνικής προόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Είναι πραγματικά σημαντικό να πω σε όλους ότι πέρασα δύσκολες ημέρες, με πολύ κλάμα, εννοώ, ημέρες όπου κυριολεκτικά ήμουν ξαπλωμένη και κοίταγα το πάτωμα σκεπτόμενη ”πώς γίνεται αυτό; Πώς μπορώ να σηκωθώ; Πώς θα προχωρήσω μπροστά;”». Εξήγησε ότι πέρασε από στάδια θυμού και ότι αυτό ήταν μέρος τη διαδικασίας πένθους που πέρασε μετά το διαζύγιό της. «Θρηνείς την απώλεια κάποιου πράγματος που νόμιζες ότι είχες και νόμιζες ότι θα το είχες για όλη σου τη ζωή. Αυτά ήταν οδυνηρά πράγματα».

