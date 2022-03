Μαριούπολη – πόλεμος στην Ουκρανία: Η δραματική έκκληση του δημάρχου

Η Μαριούπολη δεν έχει νερό, θέρμανση ή ηλεκτρικό και τα τρόφιμα τελειώνουν, προειδοποίησε ο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης, την ώρα που οι δυνάμεις που μάχονται τους Ρώσους δηλώνουν ότι χρειάζονται ενισχύσεις για να μην χάσουν τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας πόλης και του λιμανιού της. Ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο έκανε έκκληση για στρατιωτική βοήθεια αλλά και για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου ώστε να μπορέσουν να φύγουν ορισμένοι από τους 400.000 κατοίκους. Εδώ και πέντε ημέρες η Μαριούπολη βομβαρδίζεται από τις ρωσικές δυνάμεις που την έχουν περικυκλώσει.

Russian militaries destroy Mariupol, #Ukraine with "Grads". The city is turning into the new "Donetsk airport". pic.twitter.com/EhSeF0kB2r

— KyivPost (@KyivPost) March 4, 2022