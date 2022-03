Βύθιση πλοίου – Ουκρανία: Στο νοσοκομείο οι διασωθέντες ναυτικοί

Στη διάσωση έξι ναυτικών από εσθονικό φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές της Ουκρανίας. Όπως έγινε γνωστό από έναν Ουκρανό αξιωματούχο, η Υπηρεσία Διάσωσης της χώρας περισυνέλλεξε έξι ναυτικούς από το εσθονικό φορτηγό πλοίο «Helt», το οποίο βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδησσού σήμερα (3/3), έπειτα από έκρηξη. Ο Βίκτορ Βίσνιοφ, ο αναπληρωτής επικεφαλής του Ουκρανικού Λιμενικού, είπε ότι τα έξι μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν σε ένα νοσοκομείο στην κοντινή πόλη Τσερνομόρσκ επειδή παρέμειναν για πολλές ώρες στην παγωμένη θάλασσα. Δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για την κατάστασή τους.

Υπενθυμίζεται ότι, το εσθονικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο «Helt» βυθίστηκε πριν από κάποιες ώρες στα ανοικτά του λιμανιού της Οδησσού, μετά από έκρηξη, όπως ανακοίνωσε η εταιρία διαχείρισης του σκάφους. Δύο μέλη του πληρώματος βρίσκονται σε σωσίβια λέμβο στη θάλασσα ενώ τέσσερα άλλα δεν έχουν εντοπιστεί, δήλωσε στο Reuters ο Ίγκορ Ίλβες, γενικός διευθυντής της εταιρίας διαχείρισης Vista Shipping Agency, με έδρα το Ταλίν.

The Estonian-owned cargo ship #Helt has sunk near #Odessa; according to the Ukrainian authorities, the Helt had been captured by Russian naval forces that then used the ship as a shield. #Russianinvasion #Ukraine #Estonia pic.twitter.com/4ZpFTIAU2I

— Estonian World (@EstonianWorld) March 3, 2022