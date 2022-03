Νεκρός Ουκρανός μεγιστάνας: Τι ερευνούν οι αρχές

Συναγερμός στις βρετανικές αρχές έχει σημάνει ο θάνατος ενός Ουκρανού μεγιστάνα, ο οποίος είχε στενές σχέσεις με τη Ρωσία, με τους ανθρώπους του κύκλου του να το αποδίδουν στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει. Πιο συγκεκριμένα, ο Ουκρανός μεγιστάνας Μικαΐλ Γουότφορντ, βρέθηκε κρεμασμένος στη βίλα του στο Σάρεϊ, στα νοτιοανατολικά της χώρας, με τους ανθρώπους του στενού του κύκλου να αφήνουν να εννοηθεί ότι ο θάνατός του δεν οφείλεται σε αυτοκτονία.

«Το μυαλό του είχε επηρεαστεί από τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία», δήλωσε ένας οικογενειακός του φίλος στη Sun και πρόσθεσε: «Ο χρόνος του θανάτου όμως και της εισβολής στην Ουκρανία, σίγουρα δεν είναι τυχαία». Από τη μεριά του, ακόμη ένας φίλος ανέφερε ότι «ο θάνατός του προκαλεί ερωτήματα. Ειδικά μάλιστα μετά από τους άλλους ύποπτους θανάτους Ρώσων που έχουν υπάρξει στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι λογικό να υπάρχουν εικασίες». Ωστόσο, σημειώνεται πως το όνομα του Ουκρανού μεγιστάνα δεν υπήρχε σε καμία από τις λίστες που κυκλοφορούσαν με επιχειρηματίες που συνεργάζονταν με την κυβέρνηση της Ρωσίας.

A Russian tycoon has been found hanged in his garage at home in England.

The body of Mikhail Watford was found by a gardener on the Wentworth Estate in Virginia Water, Surrey, on Monday.

Watch this space.

