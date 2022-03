Μακρόν – Πούτιν πόλεμος: Η άκρως σοβαρή συνομιλία των δύο ηγετών για την Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε στον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι κάνει ένα μεγάλο λάθος στην Ουκρανία. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Πούτιν-Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος είπες στο Ρώσο ομόλογό του ότι αυταπατάται σχετικά με την κυβέρνηση στο Κίεβο και ότι ο πόλεμος θα κοστίσει ακριβά στη Ρωσία μακροπρόθεσμα, δήλωσε Γάλλος αξιωματούχος στο Reuters. Από την πλευρά του ο Πούτιν επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να επιτύχει την εξουδετέρωση και τον αφοπλισμό της Ουκρανίας, είτε με διπλωματικό τρόπο είτε με όπλα, δήλωσε ο αξιωματούχος. «Δεν υπήρχε τίποτα σε αυτά που είπε ο πρόεδρος Πούτιν που θα μπορούσε να μας καθησυχάσει», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Λες ψέματα στον εαυτό σου», είπε ο Μακρόν στον Πούτιν, είπε ο αξιωματούχος. «Θα κοστίσει ακριβά στη χώρα σας, η χώρα σας θα καταλήξει απομονωμένη, αποδυναμωμένη και υπό κυρώσεις για πολύ καιρό».

#BREAKING Russia's Putin vowed to continue fighting against 'militants of nationalist armed groups' in Ukraine, said Kremlin could add to demands at negotiations if Kyiv stalls talks: readout of Macron call pic.twitter.com/kyGqlalEBT

— AFP News Agency (@AFP) March 3, 2022