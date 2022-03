Φάλαγγα Ρώσων – Ουκρανία: Γιατί καθυστερούν τα άρματα μάχης

Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα έχει σημειώσει λίγη πρόοδο τις τελευταίες τρεις ημέρες και οι πόλεις Χαρκίβ (Χάρκοβο), Τσερνιχίβ και Μαριούπολη παραμένουν υπό τον έλεγχο των Ουκρανών, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών του βρετανικού στρατού. «Το κύριο σώμα της μεγάλης οχηματαπομπής που προελαύνει προς το Κίεβο παραμένει περισσότερα από 30 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης καθώς καθυστερεί λόγω της σταθερής ουκρανικής αντίστασης, μηχανικής βλάβης και κυκλοφοριακής συμφόρησης», αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε επικαιροποιημένη αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών. «Η οχηματαπομπή σημείωσε μικρή ευδιάκριτη πρόοδο σε τρεις ημέρες», σημείωσε.

«Παρά τον βαρύ ρωσικό βομβαρδισμό, οι πόλεις Χαρκίβ, Τσερνιχίβ και Μαριούπολη παραμένουν στα χέρια των Ουκρανών. Ορισμένες ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στην πόλη Χερσώνα, αλλά η στρατιωτική κατάσταση παραμένει ασαφής», προσθέτει.

«Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι 498 Ρώσοι στρατιώτες έχουν ήδη σκοτωθεί και 1.597 τραυματιστεί στον πόλεμο του Πούτιν. Ο πραγματικός αριθμός αυτών που έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί θα είναι σχεδόν βέβαια σημαντικά υψηλότερος και θα συνεχίσει να αυξάνεται», καταλήγει.

34 νεκροί στο Χάρκοβο – Χωρίς νερό και ρεύμα η Μαριούπολη

Την ίδια ώρα, ρωσικοί βομβαρδισμοί και επιθέσεις στον άμαχο πληθυσμό στοίχισαν τη ζωή σε 34 αμάχους στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην ανατολική Ουκρανία κατά τις τελευταίες 24 ώρες από τις 2 ως τις 3 Μαρτίου, όπως έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ η εισαγγελία της Λιθουανίας ανακοίνωσε σήμερα πως άρχισε να διεξάγει έρευνες για ενδεχόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. «Η έρευνα άρχισε σε σχέση με τη στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία», αναφέρεται σε δήλωση.

Two large fires ongoing in Chernihiv after Russian forces targeted an oil depot. pic.twitter.com/BebdpzTZcQ — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) March 3, 2022

Στο πλαίσιό της θα ερευνηθούν «στρατιωτικές επιθέσεις σε αμάχους, γιατρούς, καταστροφή κατοικιών, νοσοκομείων, εκπαιδευτικών θεσμών και άλλων πολιτικών εγκαταστάσεων, που οδήγησαν σε θανάτους ενηλίκων και παιδιών», προστίθεται στη δήλωση της λιθουανικής εισαγγελίας. Σε μια χωριστή εξέλιξη, ο κυβέρνητης της ελεγχόμενης από την Ουκρανία ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ δήλωσε ότι στο λιμάνι της Μαριούπολης, έναν από τους πρώτους στόχους της ρωσικής εισβολής, έχει πλέον διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση.

Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο

Στο μεταξύ, πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου ηχούν σειρήνες της αεράμυνας. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να πάνε αμέσως σε καταφύγια, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN. Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν εκρήξεις, αλλά δεν δίνονται λεπτομέρειες. Δεν είναι ξεκάθαρο αν βρίσκεται σε εξέλιξη αεροπορική επιδρομή ή ποιοι είναι οι στόχοι. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα κέντρο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στην ουκρανική πρωτεύουσα και κατέλαβαν την πόλη Μπαλακλίγια κοντά στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν έναν πύργο τηλεόρασης στο Κίεβο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με τη Μόσχα να ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για μια στοχευμένη επίθεση εναντίον του επικοινωνιακού πολέμου της Ουκρανίας.

«Παραδοθείτε αλλιώς θα σας σκοτώσουμε»

Νωρίτερα, ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών στην αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ, ο Έντουαρντ Μπασούριν, απείλησε ότι οι δικές του δυνάμεις και ο ρωσικός στρατός μπορεί να αρχίσει στοχευμένα πλήγματα στη Μαριούπολη εάν οι ουκρανικές δυνάμεις εκεί δεν καταθέσουν τα όπλα και παραδοθούν, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η Ρωσία και οι αυτονομιστές λένε πως έχουν πλέον περικυκλώσει την πόλη 430.000 κατοίκων στις ουκρανικές ακτές στην Αζοφική Θάλασσα.

Explosions in #Kyiv caught in the lenses of journalists' cameras right in the middle of a reportage pic.twitter.com/gp75DT99FB — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

Στο μεταξύ, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε μάχες στα όρια του Κιέβου και σε πιθανή κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους. Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των πληροφοριών αυτών ανεξάρτητα. «Ο εχθρός προσπαθεί να εισβάλει στην πρωτεύουσα», προειδοποίησε ο δήμαρχος Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram.

Ο στρατός της Ρωσίας πήρε τη Χερσώνα

Παράλληλα, Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν σήμερα την παρουσία του ρωσικού στρατού στη Χερσώνα, μεγαλούπολη της νότιας Ουκρανίας που η Μόσχα ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι καταλήφθηκε έπειτα από σφοδρές μάχες. Ο επικεφαλής των περιφερειακών αρχών Γκενάντι Λαχούτα ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι δυνάμεις κατοχής (ο ρωσικός στρατός) βρίσκονται σε όλες τις συνοικίες της πόλης και είναι πολύ επικίνδυνες». Ο δήμαρχος της πόλης των 290.000 κατοίκων Ιγκόρ Κολιχάγεφ ανέφερε ότι συνομίλησε με τους «ένοπλους επισκέπτες», υπονοώντας, χωρίς να κατονομάσει, τους ρώσους στρατιωτικούς.

«Υπήρχαν ένοπλοι επισκέπτες στο δημοτικό συμβούλιο σήμερα. Η ομάδα μου και εγώ είμαστε φιλήσυχοι άνθρωποι, δεν είχαμε όπλα από την πλευρά μας», είπε ο δήμαρχος της Χερσώνας.