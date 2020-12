Μέτρα στις γιορτές – Χριστούγεννα 2020: Ρεβεγιόν με όριο, τι ισχύει με τις μετακινήσεις

Μέτρα στις γιορτές – Χριστούγεννα 2020: Λιγότερο από δέκα ημέρες έμειναν για τα Χριστούγεννα, με τους λοιμωξιολόγους να τονίζουν σε καθημερινή βάση πως οι φετινές γιορτές θα είναι διαφορετικές λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο πως τα ρεβεγιόν φέτος δεν θα θυμίζουν εκείνα περασμένων ετών, επιτρέπει ωστόσο τη συγκέντρωση 9 ατόμων από δύο οικογένειες στα σπίτια για τις γιορτινές ημέρες. «Είναι θέμα που σχετίζεται με την κοινωνική ηρεμία, την ψυχολογική κατάσταση των οικογενειών, οι οποίες είναι αρκετά επιβαρυμένες το τελευταίο διάστημα», υποστήριξε χθες ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης. «Νομίζω όμως ότι στο τέλος καθένας από εμάς, ακόμα κι αν θέλει να καλέσει κόσμο στο σπίτι του, θα σκεφτεί πρωτίστως την ασφάλειά του», πρόσθεσε.

Το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε χθες, Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, αναφέρει πως ειδικά τις ημέρες 24-25/12/2020 και 31/12/2020 και 1/1/2021 επιτρέπονται συναθροίσεις με ανώτατο όριο έως 9 άτομα που προέρχονται από έως 2 οικογένειες. Παράλληλα, τονίζεται ότι επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών από τις 5.00 έως τις 22.00, γεγονός που σημαίνει ότι το δείπνο θα τελειώνει νωρίς. Και οι μετακινήσεις για τα ρεβεγιόν ωστόσο περνούν από το κινητό και έτσι οι πολίτες που θα χρειαστεί να μετακινηθούν για να πάνε σε οικογενειακό σπίτι θα πρέπει να στείλουν μήνυμα με τον κωδικό 6 στο 13033 ώστε να μην τους επιβληθεί πρόστιμο.

Με click away και drive through οι αγορές στις γιορτές

Όσον αφορά τις χριστουγεννιάτικες αγορές, ισχύουν και σε αυτές -εκτός από τα ρεβεγιόν- νέα δεδομένα, καθώς επιχειρήσεις λιανεμπορίου και καταναλωτικό κοινό καλούνται να προσαρμοστούν στις μεθόδους click away και drive through, μέτρα που θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Στο click away η προαγορά του προϊόντος, δηλαδή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία, είναι υποχρεωτική, ενώ η παραλαβή γίνεται από ένα και μόνο άτομο. Για την παραλαβή ο πελάτης πρέπει να έχει έγγραφο αποδεικτικό της αγοράς από την επιχείρηση μέσω e-mail και να αναφέρει την επωνυμία, τη διεύθυνση και το ΑΦΜ της επιχείρησης, καθώς και την ακριβή ώρα παραλαβής. Ταυτόχρονα απαιτείται και αποστολή SMS στο 13033 με τον κωδικό 2.

Η παραλαβή γίνεται από την είσοδο του καταστήματος, δηλαδή ο πελάτης δεν εισέρχεται στο κατάστημα και η πληρωμή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και με POS. Μεταξύ των πελατών πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων, ενώ στην ουρά μπορούν να βρίσκονται μέχρι 9 άτομα. Η παραλαβή από τα καταστήματα δεν επιτρέπεται στην περίπτωση καταστημάτων που βρίσκονται μέσα σε κλειστά εμπορικά κέντρα ή που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος».

Όσον αφορά στο drive through, πρόκειται για μία νέα μέθοδο αγορών που δίνει τη δυνατότητα στα εμπορικά κέντρα, μόνο όσα έχουν ανοιχτό χώρο, να παραδίδουν εμπόρευμα στον πολίτη, με σταντ σε εξωτερικά σημεία. Όπως έχει γίνει γνωστό, η μέθοδος λειτουργεί με τους καταναλωτές να φτάνουν σε εξωτερικό συγκεκριμένο χώρο των εμπορικών με το αυτοκίνητο, έχοντας μαζί την ταυτότητα και αποδεικτικό της αγοράς. Αφού επιδείξουν τα παραπάνω, θα παραλαμβάνουν την παραγγελία τους χωρίς να βγουν από το αυτοκίνητο, θα υπογράφουν έγγραφο παραλαβής και θα φεύγουν.

Πότε επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός νομού στο διάστημα των εορτών -Οι 4 εξαιρέσεις

Υπενθυμίζεται ότι τα Χριστούγεννα θα παραμείνει σε ισχύ το μέτρο της απαγόρευσης μετακίνησης από νομό σε νομό, προκειμένου να μην προκληθεί νέα «έκρηξη» κρουσμάτων κορωνοϊού, που παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Παρά ταύτα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης εκτός νομού, δηλαδή μετάβασης σε άλλη Περιφέρεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι θα δοθεί η δυνατότητα να επανενωθούν οικογένειες με μέλη που εργάζονται σε διαφορετικούς νομούς. Ομως σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιδείξουν το Ε1 ή το Ε9 για να αποδείξουν ποιος είναι ο τόπος μόνιμης κατοικίας.

«Παράθυρο» μετακίνησης αναμένεται να δοθεί και για τους φοιτητές που δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν στον τόπο κατοικίας τους πριν από την επιβολή του νέου lockdown.

Συνοπτικά, οι μετακινήσεις εκτός νομού θα επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση για:

επιστροφή στη μόνιμη κατοικία

επανένωση οικογενειών

λόγους υγείας

επαγγελματικούς λόγους

Τι θα ισχύσει για τα ξενοδοχεία

Όσον αφορά τα ξενοδοχεία και όσους διαμένουν σε αυτά την περίοδο των εορτών, προβλέπεται να εξυπηρετηθούν οι πελάτες μόνο εντός αυτών. Μετά τον γύρο του διαδικτύου που έκανε στα social media διαφήμιση ξενοδοχείου για ρεβεγιόν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, υπήρξε μία ανησυχία, ωστόσο τα εστιατόρια των ξενοδοχείων δεν αναμένεται να εξυπηρετήσουν άλλο κόσμο εκτός όσων διαμένουν σε αυτά.

Στο ΦΕΚ επισημαίνεται σχετικά ότι «από την αναστολή λειτουργίας εξαιρούνται εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής» (σ.σ.: χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους διαμένοντες, πλην των καθήμενων στα τραπεζοκαθίσματα ή μπαρ, μέχρι 6 άτομα ανά τραπέζι και πληρότητα 50% της δυναμικότητας).

Όπως προκύπτει από σχετικές διαφημίσεις και αναρτήσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ορισμένα αναμένεται να παραθέσουν δείπνα, τύπου ρεβεγιόν, την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς για τους πελάτες τους. Το «παράθυρο» που βρήκαν έχει προβληματίσει τα αρμόδια υπουργεία και εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην επιτραπεί να λειτουργήσουν τα εστιατόρια στα ξενοδοχεία τις ημέρες των γιορτών. Χθες το βράδυ, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε σε δηλώσεις του στο Blue Sky, με αφορμή το «πακέτο» των ξενοδοχείων για τις γιορτές, πως δεν προβλέπεται επιλογή διαμονής σε ξενοδοχείο και για τον λόγο αυτό το υπουργείο θα εκδώσει άμεσα σχετική υπουργική απόφαση, πιθανότατα και σήμερα.

Επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο OPEN TV, εξήγγειλε ότι θα απαγορευτούν τα «ρεβεγιόν» στα ξενοδοχεία και πως δεν θα επιτραπεί αυτή η δυνατότητα. Πέρα από τους ειδικούς, έγιναν και καταγγελίες εκπροσώπων του κλάδου της εστίασης, οι οποίοι υποστήριζαν ότι έχουν δυσμενέστερη αντιμετώπιση.

Τι ισχύει για τις εκκλησίες

Στο ΦΕΚ για τις ημέρες των γιορτών γίνεται και αναφορά στο τι προβλέπεται για τις εκκλησίες.

Τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/ούς λειτουργό/ούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής την 25/12/2020, την 1/1/2021 και την 6/1/2021 με την παρουσία φυσικών προσώπων, τηρουμένης πάντως της μέγιστης αναλογίας ενός ατόμου ανά 15 τμ και με μέγιστο αριθμό παρευρισκομένων τα 25 φυσικά πρόσωπα, εξαιρουμένων των Μητροπολιτικών Ναών, όπου αυτοί υφίστανται, στους οποίους ο μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων ορίζεται στα 50 φυσικά πρόσωπα.

Στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, έως 9 ατόμων και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής.

Κατά την εορτή των Θεοφανείων (6/1/2021) δεν πραγματοποιείται αγιασμός των υδάτων σε οποιοδήποτε ανοιχτό δημόσιο χώρο, παρά μόνο εντός των Ιερών Ναών.