Χριστουγεννιάτικες ταινίες: 9+1 για να σας κρατήσουν παρέα στις γιορτές

Χριστουγεννιάτικες ταινίες: Μπορεί να φετινά Χριστούγεννα να είναι διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Μπορεί να μην καταφέρουμε να γιορτάσουμε παρέα με όλους τους αγαπημένους μας και να μην τηρήσουμε όλες τις παραδόσεις. Ωστόσο αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μπούμε στο κλίμα των γιορτών από τον καναπέ μας με παρέα υπέροχες χριστουγεννιάτικες ταινίες για όλα τα γούστα. Το πνεύμα των Χριστουγέννων, ακόμα και στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε ,είναι ζωντανό και εμείς -μέσα από την οθόνη μας- μετράμε αντίστροφα για την πιο όμορφη γιορτή του κόσμου.

10.How the Grinch Stole Christmas (2000)

«Κάθε Κάποιος στην Κάποιων-πόλη τα Χριστούγεννα λατρεύει, μα ο Γκριντς, που ζει έξω απ’ την Κάποιων-πόλη, με τα Χριστούγεννα αγριεύει…». Ο γκρινιάρης, κυνικός, μισάνθρωπος Γκριντς, ζει μοναχικά μέσα σε μια σπηλιά με μόνη συντροφιά τον πιστό του σκύλο Μαξ, μισώντας με τη… μικρή του καρδιά τα Χριστούγεννα, έως ότου αποφασίζει να ντυθεί Άγιος Βασίλης και να τα κλέψει! Ο Τζιμ Κάρει ως κατεργάρης των Χριστουγέννων στην κλασσική πια παιδική ταινία – βασισμένη στο βιβλίο του Dr. Seuss και σε σκηνοθεσία του Ρον Χάουαρντ- δίνει ρέστα και μας βάζει στον πνεύμα της εποχής.

9.Love actually (2003)

Ο ορισμός της ρομαντικής κομεντί σε χριστουγεννιάτικο φόντο. Δέκα διαφορετικές ιστορίες καθημερινών ανθρώπων με κεντρικό θέμα τον έρωτα συναντιούνται στο Λονδίνο λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ο Ρίτσαρτ Κέρτις μάζεψε την «αφρόκρεμα» του Βρετανικού κινηματογράφου ( Χιου Γκραντ, Έμα Τόμσον, Λίαμ Νίσον, Άλαν Ρίκμαν, Ρόουαν Άτκινσον, Λόρα Λίνεϊ, Κόλιν Φερθ, Κίρα Νάιτλι) και μας έδωσε την αγαπημένη μεν, λίγο «τσίζι» δε ταινία.

8.The Nightmare Before Christmas (1993)

Αν το Home Alone αποτελεί τη… ντίβα των χριστουγεννιάτικων ταινιών, το Nightmare before Christmas είναι η αγαπημένη «αντι-στάρ»! Ο Tim Burton μας χάρισε μια κλασσική χριστουγεννιάτικη ταινία με τον Jack Skellington να γίνεται αφίσα στα δωμάτιά μας, να ταυτιζόμαστε μαζί του, να μας κάνει να προσπαθούμε όσο και αυτός ο ιδιαίτερος χαρακτήρας να κάνουμε το καλό. Η ταινία γυρίστηκε με τη μέθοδο του stop-motion animation. Οι χαρακτήρες είναι κατασκευασμένοι -και όχι σχεδιασμένοι σε χαρτί- όπως και τα σκηνικά, έχουν πραγματικές διαστάσεις, βρίσκονται σε πραγματικό σκηνικό. Δικαίως ο Εφιάλτης του Burton έχει πάρει τη θέση που του αξίζει στις καρδιές μας.

7.Miracle on 34th Street (1947)

Τι γίνεται όταν ένας συμπαθέστατος γεράκος που ισχυρίζεται ότι είναι ο Αϊ Βασίλης «εισβάλει» στις ζωές τους; Τις ομορφαίνει. Το Θαύμα της 34ης Οδού είναι μία εκ των κλασσικότερων εποχικών ταινιών. Να γραφτεί στα πρακτικά παρακαλώ ότι βραβεύτηκε με Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου ο «Αϊ Βασίλης» Edmund Gwenn και Όσκαρ σεναρίου ο σκηνοθέτης George Seaton ενώ παράλληλα ήταν υποψήφια και για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

6.Joulutarina (2007)

Ό,τι πιο εναλλακτικό θα βρείτε σε χριστουγεννιάτικο φιλμ. Η ιστορία ενός αγοριού που έμεινε ορφανό -ο Νίκολας- και ανατράφηκε από όλες τις οικογένειες του χωριού στη Λαπωνία. Ο Νίκολας εκμεταλλεύεται το ταλέντο του στη ξυλουργική και αποφασίζει να ανταποδώσει λίγη από την αγάπη που δέχθηκε και σιγά-σιγά εξελίσσεται στον γνωστό σε όλους μας, Αϊ Βασίλη.

5.Joyeux Noel (2005)

«Joyeux Noel» σημαίνει καλά Χριστούγεννα στα γαλλικά. Πρόκειται για μια επική πολεμική δραματική ταινία του 2005 που βασίζεται στην ανεπίσημη εκεχειρία των Χριστουγέννων του Δεκεμβρίου 1914, μέσα από τα μάτια Γάλλων, Σκωτσέζων και Γερμανών στρατιωτών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Την αφορμή έδωσε το τραγούδι ενός Γερμανού τενόρου και της σοπράνο γυναίκας του… Η αριστουργηματική αντιπολεμική ταινία του Κριστιάν Καριόν με τους Ντάνιελ Μπριλ, Γκιγιόμ Κανέ, Νταϊάν Κρούγκερ που αξίζει να δείτε ακόμα και αν «ξεφεύγει» από τις κλασσικές νόρμες χριστουγεννιάτικων ταινιών που έχετε συνηθίσει.

4.Klaus (2019)

Γιατί γράφουμε γράμμα στον Άγιο-Βασίλη; Υπάρχει η λίστα των «άτακτων παιδιών»; Μία από τις ωραιότερες animation ταινίες των τελευταίων ετών δίνει τις απαντήσεις σε μικρούς και μεγάλους. Ο νέος ταχυδρόμος του μακρινού Smeerensburg συναντά έναν ευγενικό μεγαλόσωμο κύριο που του αρέσει να φτιάχνει παιχνίδια για παιδιά. Παρέα κατορθώνουν να ακυρώσουν την αιωνόβια βεντέτα δύο φατριών, νικούν τα ιδιοτελή κίνητρα και δημιουργούν τις πιο όμορφες χριστουγεννιάτικες παραδόσεις.

3.«A Christmas Carol» (2009)

Το «A Christmas Carol» του 2009 είναι μία κινηματογραφική μεταφορά της πασίγνωστης ιστορίας του Καρόλου Ντίκενς, που ακολουθεί σχεδόν κατά γράμμα το πρωτότυπο κείμενο, σε σκηνοθεσία Robert Zemeckis και με πρωταγωνιστές τους Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth, Robin Wright Penn, Bob Hoskins… με μία μικρή διαφορά: γυρίστηκε με την τεχνική του motion capture. Εξαιρετική βέρσιον της κλασσικής ιστορίας, χαμηλώστε τα φώτα, βάλτε μια ζεστή σοκολάτα, και αφήστε τα χριστουγεννιάτικα πνεύματα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος να σας παρασύρουν -όπως τον Σκρουτζ- σε ένα μαγευτικό ταξίδι στο χρόνο.

2.It’s a Wonderful Life (1946)

-Remember, George: no man is a failure who has friends. Δεν γίνονται τηλεοπτικά Χριστούγεννα χωρίς το «It’s a Wonderful Life» και αυτό είναι κοινά αποδεκτά. Ό,τι πιο όμορφο, γλυκό και βαθιά στο πνεύμα της εποχής έχει γυριστεί ποτέ (Frank Capra). Ο James Steward στο ρόλο ενός συνηθισμένου ανθρώπου «που ανακαλύπτει πως το να ζεις κάθε μέρα με τιμιότητα, πίστη στο Θεό και ανιδιοτελές ενδιαφέρον για τους άλλους, μπορεί να είναι μια πραγματικά υπέροχη ζωή», όπως έχει περιγράψει ο ίδιος. Notice: Ψηφίστηκε το 1998 ως η 11η καλύτερη ταινία όλων των εποχών!

1.Home alone (1990)

Άραγε υπήρχαν Χριστούγεννα πριν το Home Alone; Το… «διαμάντι στο στέμμα» των χριστουγεννιάτικων ταινιών: Ο Κρις Κολόμπους σκηνοθετεί τον Μακόλεϊ Κάλκιν ως τον 8χρονο Κέβιν ΜακΚάλιστερ που ξεχασμένος από την οικογένειά του καλείται να προστατεύσει το σπίτι του από δύο επίδοξους διαρρήκτες (Τζο Πέσι – Ντάνιελ Στερν), αναγκάζοντάς τους να δεινοπαθήσουν και εν τέλει να ηττηθούν από τον τετραπέρατο πιτσιρίκο. Απολαυστική από την αρχή ως το τέλος και… keep the change you filthy animals!

Ειρήνη Θεοδωρίδου