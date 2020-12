Τζεφ Μπρίτζες καρκίνος: Η «μάχη» που δίνει ο γνωστός ηθοποιός

Τζεφ Μπρίτζες καρκίνος: Τη δική του «μάχη» δίνει ο Τζεφ Μπρίτζες με τον καρκίνο. Ο 71χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός τον περασμένο Οκτώβριο ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης πως διαγνώστηκε με λέμφωμα και ξεκίνησε άμεσα θεραπείες. Έναν μήνα αργότερα, ο γνωστός Αμερικανός θέλησε να δείξει την αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζει την κατάσταση, αναρτώντας μια φράση του εμβληματικού χαρακτήρα «The Dude», τον οποίο υποδύθηκε στην ταινία «Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι». «Όπως θα έλεγε ο Dude… Νέα σκ@@α ήρθαν στο φως. Διαγνώστηκα με λέμφωμα. Αν και πρόκειται για σοβαρή ασθένεια νιώθω τυχερός γιατί έχω μια σημαντική ομάδα γιατρών γύρω μου και η πρόγνωση είναι καλή» έγραψε ο Μπρίτζες.

Χθες, 14 Δεκεμβρίου, ο Μπρίτζες προχώρησε σε μία ακόμα ανάρτηση, ανεβάζοντας μία φωτογραφία που τον δείχνει χαλαρό στο σπίτι του. Μπορεί να του έλειπαν τα μαλλιά αλλά εμφανίστηκε και πάλι γεμάτος αισιοδοξία για το μέλλον. Ο 71χρονος ηθοποιός δήλωσε επίσης «ευγνώμων» για την αγάπη και τη στήριξη από συγγενείς και φίλους και ευχαριστεί όλους τους θαυμαστές του για τα μηνύματα συμπαράστασης που του στέλνουν και δηλώνει πως όλες αυτές οι ευχές και η αγάπη που λαμβάνει τον κάνουν να νιώθει πολύ καλύτερα.

Here’s the latest: • Feeling good • Shaved my head • Got a puppy – Monty • Had a Birthday – 71, man

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

