Άδωνις click away: Ο υπουργός με παντελονάκι… πιο μεγάλο από το μπόι του

Άδωνις click away: Με χιούμορ αντιμετώπισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα για το«click away». Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν έμποροι και καταναλωτές που πουλούν και ψωνίζουν, αντίστοιχα με τη μέθοδο του click away είναι αρκετά. Ωστόσο, η κινητικότητα δίνει μια μικρή αισιοδοξία σε όλους. Το πιο δύσκολο εγχείρημα, είναι να βρει κάποιος το σωστό νούμερο στα παπούτσια και τα ρούχα. Σ’ αυτό το πλαίσιο είδαμε πολλά ευτράπελα στις δυο πρώτες μέρες του click away με δοκιμές ρούχων και παπουτσιών στο πεζοδρόμιο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δέχεται τα παράπονα λιανεμπόρων και καταναλωτών για τη δυσκολία του εγχειρήματος του click away αλλά και τα «πειράγματα» μέσω διαδικτύου. Ο κ. Γεωργιάδης ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter μια φωτογραφία που κυκλοφορεί και τον απεικονίζει να έχει αγοράσει ένα παντελόνι μέσω click away πιο μεγάλο κι από το μπόι του! Με αυτοσαρκαστική διάθεση ο υπουργός Ανάπτυξης γράφει στην φωτογραφία: «Το χιούμορ πάντα μου άρεσε και μου αρέσει… ήρθαν έτσι τα πράγματα και ακούω και αυτά… ας πάνε όλα καλά και ας μου τα λέτε.. επί της ουσίας η «παράδοση εκτός» επιτρέπει εκ των νόμων την επιστροφή της παραγγελίας και την αντικατάσταση της αν έχει γίνει λάθος στο νούμερο».