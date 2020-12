GNTM τελικός spoiler – Τρίτη 15/12: Σήμερα πέφτει η αυλαία – Ποιος θα είναι ο νικητής;

GNTM τελικός Τρίτη 15/12: Απόψε, Τρίτη 15/12 τα επίδοξα μοντέλα του GNTM 3 φτάνουν στο τέλος της λαμπερής και δύσκολης διαδρομής του ριάλιτι του Star. Ο ημιτελικός της Δευτέρας έγινε ανάμεσα στην Παρασκευή Κερασιώτη, τον Αιμιλιάνο Μάρκου, τον Ανδρέα Αθανασόπουλο, τον Ηρακλή Τσουζίνοφ και τον Έντουαρντ Στεργίου. Από το σπίτι του GNTM 3 μια ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό αποχώρησε ο «ξανθός άγγελος» όπως τον αποκαλούσαν οι συμπαίκτες του, Έντουαρντ Στεργίου. Ο Γιώργος Καράβας εμφανίστηκε ως εναλλακτικός Άγιος Βασίλης, για να μεταφέρει τα μοντέλα από το κλίμα του διαγωνισμού σε αυτό των Χριστουγέννων. Αφού οι πέντε φιναλίστ στόλισαν το δέντρο και πήραν τα δώρα τους, έκαναν μια προσωπική κουβέντα- ανασκόπηση με τον coach, αναφέροντας προσωπικά ορόσημα, αγαπημένες κριτικές, αστεία περιστατικά, αλλά και σημεία συγκίνησης.

Η πεντάδα του ημιτελικού κλήθηκε να μεταμορφωθεί σε «fashion υπερκατασκόπους», ατσαλάκωτους, πλην δραστήριους, που πόζαραν σε δύο φάσεις «καταδίωξης» για τον φακό της Ιωάννας Τζετζούμη: αρχικά κατεβαίνοντας από ένα ελικόπτερο και στη συνέχεια, ως αναβάτες σε μηχανή μεγάλου κυβισμού.

Στο σημείο αυτό, ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, ως νικητής του προηγούμενου πλατό, έκανε την ανατροπή και επέλεξε να μη δυσκολέψει κάποιον συμπαίκτη του με μειονέκτημα στη φωτογραφική λήψη του, αλλά να δεχτεί το πλεονέκτημα και να συμβουλευτεί το μόνιτορ των κριτών για διορθώσεις που αφορούσαν τη δική του πόζα. Όλες οι φωτογραφίες σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού ήταν άψογες, όμως οι τέσσερις κριτές, Βίκυ Καγιά, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Δημήτρης Σκουλός και Άγγελος Μπράτης, επέλεξαν να αποφασίσουν με βάση τη γενικότερη αισθητική του αποτελέσματος και ανακοίνωσαν ποιος θα φύγει από το ριάλιτι.

Η αγωνία στο πλατό «χτύπησε κόκκινο» με την Βίκυ Καγιά να ανακοινώνει ότι ο παίκτης που θα αποχωρήσει από το GNTM 3 και δεν θα περάσει στον τελικό είναι ο Έντουαρντ. Η Παρασκευή, ο Αιμιλιάνο, ο Ηρακλής και ο Ανδρέας είναι τα νεαρά μοντέλα που κατόρθωσαν να φτάσουν στον μεγάλο τελικό του GNTM 3 και θα διεκδικήσουν τον τίτλο και το έπαθλο.

O Έντουαρντ Στεργίου είναι 24 ετών, γεννήθηκε στο Χμελνίτσκι της Ουκρανίας, από όπου κατάγεται η μητέρα του και ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 3 ετών. Είναι επαγγελματίας μοντέλο και έχει εργαστεί σε Πεκίνο, Σανγκάη, Χονγκ-Κονγκ και Μιλάνο. Αφορμή για να ασχοληθεί με το modelling, όπως έχει παραδεχτεί, στάθηκε μια ερωτική απογοήτευση. Πριν μπει στο χώρο της μόδας ήταν εσωστρεφής και αντικοινωνικός, όμως η δουλειά τον βοήθησε να βρει τον πραγματικό του εαυτό. Στο μυαλό του βρίσκεται πάντα η γιαγιά του η Ταμάρα, την οποία θέλει να κάνει περήφανη.

Το κίνητρο του Edward για τη συμμετοχή του στο ριάλιτι ήταν η αναγνωσιμότητα, που μπορεί να του προσφέρει το GNTM και ο στόχος του ήταν να φτάσει όσο πιο ψηλά, καθώς το μόνο εμπόδιο για να στεφθεί βασιλιάς θα είναι ο εαυτός του. Το αγαπημένο του motto ήταν «Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, κάνε λεμονάδα και enjoy». Πριν το GNTM τον έχουμε δει σε διαφήμιση γνωστής αλυσίδας με τσίχλες, αλλά και στο «Ραντεβού στα τυφλά» που παρουσίαζε λίγα χρόνια πριν ο Μάρκος Σεφερλής.

Ο 24χρονος Ελληνοουκρανός ξεκίνησε με ένα δυναμικό περπάτημα στην αρχή της audition του μπροστά από τους τέσσερις κριτές, που είχαν σχολιάσει τότε ότι μοιάζει μεγαλύτερος από την ηλικία του.

Στο τρέιλερ του τελικού του GNTM 3 είδαμε ότι η πρώτη δοκιμασία του τελικού είναι ένα catwalk με τρία περάσματα, και τα υπόλοιπα μοντέλα είναι προηγούμενοι παίκτες του ριάλιτι από το bootcamp. Στο τέλος της δοκιμασίας θα φύγει ένας παίκτης και θα μείνει η τριάδα του τελικού. Στο δεύτερο σκέλος θα έχουμε διπλή φωτογράφιση. Στο πρώτο μέρος οι τρεις φιναλίστ θα ποζάρουν με τη Βίκυ Καγιά και τον Γιώργο Καράβα, ενώ στο δεύτερο θα πλαισιώνονται από μοντέλα που δεν γνωρίζουν – με φωτογράφο τον Δημήτρη Σκουλό.

Το επεισόδιο του τελικού θα έχει δύο μέρη, μία δοκιμασία στην οποία θα αποχωρήσει ένας ακόμη παίκτης και την τελική φάση οπότε και θα γίνει live η ανακοίνωση του νικητή μετά και από την ψηφοφορία του κοινού. Η δοκιμασία θα είναι πασαρέλα και μάλιστα σε αυτή θα συμμετέχουν υποψήφιοι του φετινού bootcamp. Ένας από τους 4 όμως δεν θα προκριθεί στον τελικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτός είναι ο Αιμιλιάνο.

Παρασκευή, Αντρέας και Ηρακλής θα συμμετέχουν στην τελική δοκιμασία που θα είναι μια πολύ glamorous φωτογράφιση όπως είχε γίνει και με τις περσινές τρεις φιναλιστ, στην οποία συμμετέχουν οι κριτές και φωτογραφίζει ο Δημήτρης Σκουλός.

This is it! Ο μεγάλος τελικός του #GNTMgr έχει λάμψη, συγκίνηση και παρουσίες από το παρελθόν που εντυπωσίασαν. Ποιο μοντέλο θα βρεθεί “on top”; #StarChannelTv @StarChannelGr pic.twitter.com/cUxfaYEEF2

