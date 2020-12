Εκλογές ΗΠΑ – Μπάιντεν: Το σώμα των εκλεκτόρων επικύρωσε τη νίκη

Εκλογές ΗΠΑ – Μπάιντεν: Τη νίκη του Τζο Μπάιντεν έναντι του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου επικύρωσε χθες το εκλεκτορικό σώμα. Ο Δημοκρατικός νεοεκλεγείς πρόεδρος έλαβε την ψήφο των 55 εκλεκτόρων της Καλιφόρνιας, όπου και επικράτησε με πάνω από το 63% των ψήφων και η οποία ήταν αρκετή για να ξεπεράσει το όριο των 270 εκλεκτόρων. Με όλες τις πολιτείες να έχουν κυρώσει τυπικά το αποτέλεσμα, ο Μπάιντεν αναμένεται να λάβει 306 εκλεκτορικές ψήφους, έναντι 232 του Τραμπ.

Από την πλευρά του ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στηλίτευσε χθες με σφοδρότητα την άρνηση του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου ενοίκου του Λευκού Οίκου Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου και την υποβολή δεκάδων προσφυγών από μέρους των δικηγόρων του στη δικαιοσύνη, προκειμένου να ανατραπεί. «Αυτή είναι ακραία θέση, που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ μέχρι τώρα», τόνισε ο πρώην αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Ουίλμινγκτον (Ντέλαγουερ), πολιτικό προπύργιό του, μερικές ώρες αφότου το εκλεκτορικό σώμα, όπως αναμενόταν, επικύρωσε την επικράτησή του στην αναμέτρηση του περασμένου μήνα.

Ο απερχόμενος πρόεδρος «αρνείται να σεβαστεί τη βούληση του λαού, να σεβαστεί το κράτος του δικαίου, να τηρήσει το Σύνταγμά μας», πρόσθεσε ο Μπάιντεν. Ως τώρα, ο Δημοκρατικός είχε αποφύγει να επιτεθεί τόσο μετωπικά στον Τραμπ στο ζήτημα αυτό. Όμως χθες προέτρεψε τους Αμερικανούς να «γυρίσουν τη σελίδα» της εποχής του Τραμπ.

Ορισμένοι οπαδοί του Ρεπουμπλικάνου συνεχίζουν καλούν σε διαδηλώσεις μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αξιωματούχοι εκλογικών επιτροπών, ακόμα και Ρεπουμπλικάνοι, προειδοποιούν σε ολοένα υψηλότερους τόνους ότι υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια εξαιτίας της ρητορικής του μεγιστάνα των ακινήτων.

«Η φλόγα της δημοκρατίας άναψε σε αυτή τη χώρα πολύ καιρό πριν. Και ξέρουμε ότι τίποτα, ούτε μια πανδημία, ούτε η κατάχρηση εξουσίας, μπορεί να σβήσει αυτή τη φλόγα. Στη μάχη για την ψυχή της Αμερικής, η δημοκρατία υπερίσχυσε», διαβεβαίωσε ο Μπάιντεν.

Το 2016, ο Τραμπ κέρδισε τη Δημοκρατική υποψήφια Χίλαρι Κλίντον παρότι έλαβε 3 εκατομμύρια λιγότερες ψήφους. Ο Μπάιντεν κέρδισε τον περασμένο μήνα με διαφορά επτά εκατομμυρίων ψήφων.

Όσον αφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, ανήγγειλε την αποχώρηση του υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Μπιλ Μπαρ, ο οποίος είχε υποστεί σφοδρές επικρίσεις από μέρους του Τραμπ διότι δεν κατήγγειλε και δεν ερεύνησε τη «μαζική νοθεία» που καταγγέλλει ο απερχόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου. «Ο Μπιλ θα φύγει πριν από τα Χριστούγεννα για να περάσει τις γιορτές με την οικογένειά του» και «ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Ρόζεν, ένας απίστευτος άνθρωπος, θα αναλάβει μεταβατικός υπουργός», ανέφερε ο απερχόμενος πρόεδρος μέσω Twitter, αποφεύγοντας να επαναλάβει τις κατηγορίες του σε βάρος του Μπαρ.

Στην επιστολή παραίτησής του, που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, ο Μπιλ Μπαρ διευκρινίζει ότι θα αποχωρήσει από τη θέση την 23η Δεκεμβρίου.

Ο Μπαρ είχε ενημερώσει νωρίτερα για την εξέταση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των καταγγελιών της εκστρατείας του Τραμπ περί νοθείας. Δεσμεύθηκε ότι θα «συνεχίσει να διενεργείται έρευνα» για τις κατηγορίες αυτές, ενώ εξήρε τον απερχόμενο πρόεδρο για αυτά που αποκάλεσε ιστορικά επιτεύγματά του, όπως η τόνωση της οικονομίας, η ενίσχυση του στρατού και ο περιορισμός της παράτυπης μετανάστευσης.

Το εάν ο Μπαρ θα παρέμενε στη θέση του κατά το τελευταίο στάδιο της προεδρίας του Τραμπ αμφισβητείτο έντονα από την περασμένη εβδομάδα, όταν είπε πως η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης έδειξε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις για νοθεία – ερχόμενος σε διαμετρική αντίθεση με τους ισχυρισμούς του μεγιστάνα. Η ομάδα των δικηγόρων του Τραμπ εξεμάνη, κατηγορώντας τον υπουργό Δικαιοσύνης ότι δεν έκανε σωστή έρευνα.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020