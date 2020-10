Μαργαρίτης Σχοινάς κορονοϊός: Θετικός ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν

Μαργαρίτης Σχοινάς κορονοϊός: Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ο ίδιος στο Twitter.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Σχοινάς, η τακτική του εξέταση για Covid-19 βγήκε θετική και ο ίδιος έχει τεθεί σε αυτο-απομόνωση, όπως απαιτείται. «Μείνετε ασφαλείς», συμπληρώνει στο tweet του ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe.

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 27, 2020