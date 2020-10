Μαργαρίτης Σχοινάς κορονοϊός: Περαστικά και από το ΥΠΕΞ

Μαργαρίτης Σχοινάς κορονοϊός: Ευχές για ανάρρωση έστειλε στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, το υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στο twitter. «Ευχές για καλή ανάρρωση στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά», ανέφερε.

Yπενθυμίζεται ότι ο κ. Σχοινάς ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ο ίδιος τα νέα για την υγεία του στο Twitter. «Μόλις έμαθα ότι το τακτικό προγραμματισμένο τεστ μου για κορονοϊό πριν από το Κολλέγιο βγήκε θετικό. Βρίσκομαι σε αυτοπεριορισμό όπως απαιτείται. Μείνετε ασφαλείς» ανέφερε, ειδικότερα, ο κ.Σχοινάς.

Ευχές για καλή ανάρρωση στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά

Our best wishes for a speedy recovery to @EU_Commission Vice-President @MargSchinas

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 27, 2020