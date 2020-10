Δένδιας σήμερα: Συνάντηση με τoν νέο πρέσβη της Ινδίας

Δένδιας σήμερα: Συνάντηση με το νέο πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα Αμρίτ Λουγκούν (Amrit Lugun) πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η προώθηση του διμερούς διαλόγου και οι περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Με τον νέο Πρέσβη της Ινδίας, A.Lugun, @GreeceMFA. Συζητήσαμε για την προώθηση του διμερούς διαλόγου και τις περιφερειακές εξελίξεις – I met with new #India Ambassador A.Lugun @GreeceMFA. Enhancing 🇬🇷🇮🇳 political dialogue, regional developments in focus. pic.twitter.com/MdavOopBkW

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 26, 2020