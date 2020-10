Ραχήλ Μακρή J2US: «Είναι αστείο να λένε πως με έδιωξαν»

Ραχήλ Μακρή J2US: Η Ραχήλ Μακρή ξεκαθαρίζει τα πάντα για τη συμμετοχή της στο J2US, με συνέντευξη που έδωσε στον 90,6 ΑΡΤ FM και τον Λάζο Μαντικό. Ερωτηθείσα για τον αν έχει αποχωρήσει από το σόου, η πολιτικός απάντησε: «Όχι δεν έχω αποχωρήσει από το «Just the 2 of us». Υπήρχε την Δευτέρα που πήγαινα στην πρόβα ένα τροχαίο, υπήρχε ένας ψιλοτραυματισμός στο πόδι μου με αποτέλεσμα να με θέσει εκτός και αποφασίσαμε από κοινού μαζί με την παραγωγή για αυτό το Σάββατο να μην εμφανιστώ. Το επόμενο θα είμαι κανονικά! Προφανώς αυτά που ακούγονται είναι προβοκάτσιες και ανοησίες κάποιον συγκεκριμένων site που υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες από πίσω… Είναι αστείο να λένε ότι εκδιώχθηκα από το σόου». Στη συνέχεια η Ραχήλ Μακρή σε ερώτησε για την αμοιβή της από το J2US απάντησε: «Η συμμετοχή όλων αυτών στο σόου γίνεται με αμοιβή. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί αμείβονται.

Εγώ λοιπόν αυτή την αμοιβή δεν την αποδέχθηκα και θα δώσω μέρος του ποσού σε σχολείο εδώ στον Γέρακα γιατί ζητήθηκε να γίνει εργαστήριο φυσικής για τα παιδιά. Άρα λοιπόν εμένα η συμμετοχή μου στο «Just the 2 of us» είναι καθαρά φιλανθρωπική ενώ οι υπόλοιποι είναι αμειβόμενοι. Είναι άδικο να υπάρχει μια αισχρή επίθεση με συκοφαντίες και δεν καταλαβαίνω το μένος των συγκεκριμένων site και των συγκεκριμένων καναλιών. Για ποιο λόγο τους χαροποιεί η υποτιθέμενη μου αποχώρηση μου από ένα σόου στο οποίο δεν διαγωνίζομαι για να αποκτήσω δημοφιλία! Εγώ δεν έχω να κερδίσω κάτι. Αυτοί είναι τραγουδιστές του χώρου. Αλλά αμειβόμενοι ! Να μην ξεχνιόμαστε! Είμαι η μοναδική στο «Just the 2 of us» που δεν δέχθηκε αυτό το ποσό! Δεν έχω δεχθεί ούτε δεκάρα τσακιστή!».

«Δεν με ενοχλεί να τσαλακωθώ»

Σχολιάζοντας το ότι στο εισαγωγικό βίντεο στην πρεμιέρα του «J2US» είπε ότι δεν την νοιάζει κανείς από την επιτροπή, η κ.Μακρή τόνισε: «Για να μην παρεξηγηθώ. Σέβομαι την πορεία του κάθε έναν στην επιτροπή… Αυτό που είπα είναι ότι δεν με ενδιαφέρει η κριτική επιτροπή ,γιατί όπως σας είπα θα με κρίνουν για την απόδοση μου στο τραγούδι. Δεν θα με κρίνουν για κάτι άλλο, άρα επομένως γιατί να με ενδιαφέρει;

Αφού δεν με ενδιαφέρει αν αποχωρήσω από την πρώτη φορά γιατί ήμουν κακή γιατί δεν έκανα σωστή δουλειά η δεν ήμουν καλή. Δεν με ενοχλεί να τσαλακωθώ! Να υπογράφω μνημόνια με ενοχλεί. Αυτό θα με τσαλάκωνε!».