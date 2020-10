Τραμπ κορονοϊός: Επίθεση κατά των ΜΜΕ με αφορμή την έξαρση της πανδημίας

Τραμπ κορονοϊός: Στον μεγάλο αριθμό τεστ που γίνονται και στα Fake news που διακινούνται από τα μέσα ενημέρωσης, απέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την τεράστια αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες, αμφισβητώντας για άλλα μια φορά την επικινδυνότητα του ιού, με τον οποίο και ο ίδιος «κόλλησε» πριν μερικές εβδομάδες. Σε tweet που «ανέβασε» τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιχειρεί να «πολιτικοποιήσει» το πρόβλημα της πανδημίας, προσκαλώντας τους Αμερικανούς να τον ψηφίσουν στις 4 Νοεμβρίου.

«Τα κρούσματα αυξάνονται επειδή κάνουμε συνέχεια τεστ, τεστ, τεστ! Πρόκειται για συνομωσία fake news από τα μέσα ενημέρωσης. Πολλοί είναι οι νέοι άνθρωποι που θεραπεύονται πολύ γρήγορα, στο 99,9%» ανέφερε ο Τραμπ. Και συνέχισε: «Η συνομωσία των διεφθαρμένων μέσων ενημέρωσης βρίσκεται πάντα ψηλά! Στις 4 Νοεμβρίου, το θέμα αυτό θα αλλάξει εντελώς. Ψηφίστε!».

Cases up because we TEST, TEST, TEST. A Fake News Media Conspiracy. Many young people who heal very fast. 99.9%. Corrupt Media conspiracy at all time high. On November 4th., topic will totally change. VOTE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020