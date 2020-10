Μελάνια Τραμπ σωσίας: Τα πλάνα που πυροδότησαν τις φήμες

Μελάνια Τραμπ σωσίας: Εμμονή με την «Πρώτη Κυρία» των ΗΠΑ έχουν πάθει οι Αμερικανοί πολίτες αφού σε κάθε δημόσια εμφάνισή της, την περνούν από σκάνερ. Αφότου νόσησε από Covid-19, η Μελάνια Τραμπ τέθηκε σε κατ΄ οίκον περιορισμό στο Λευκό Οίκο. Η «Πρώτη Κυρία» έλαμψε δια της απουσίας της σχεδόν σε όλη την προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της. Όμως, στις 22 Οκτωβρίου, η 50χρονη Μελάνια συνόδευσε τον σύζυγό της μέχρι το Τενεσί για το τελευταίο προεδρικό debate. Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν την «Πρώτη Κυρία» να επιβαίνει στο προεδρικό ελικόπτερο «Marine One». Οι «κακές γλώσσες» άρχισαν να σχολιάζουν στα social media ότι η κυρία αυτή δεν είναι η Μελάνια αλλά σωσίας της.

Περνώντας από… κόσκινο την φωτογραφία της, πολλοί χρήστες στο Twitter έσπευσαν να γράψουν ότι δεν είναι τα δόντια, η μύτη και το χαμόγελο της τρίτης συζύγου του Τραμπ. Χρησιμοποιώντας το hastag #fakemelania, που σημαίνει «ψεύτικη Μελάνια», χιλιάδες χρήστες αναφέρθηκαν στο πόσο διαφορετική δείχνει, εστιάζοντας στην οδοντοστοιχία της.

The only thing I'll miss from this administration is them swapping in new Melanias and just pretending we won't notice like a 4-year-old with a guppy pic.twitter.com/8J0A4E9z5H

— Zack Bornstein (@ZackBornstein) October 25, 2020