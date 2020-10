Κουρτς για Τουρκία: «Απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την ΕΕ»

Κουρτς για Τουρκία: Στο πλευρό του Γάλλου προέδρου τάχθηκε και ο καγκελάριος της Αυστρίας, μετά τις προσβολές από τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος χαρακτήρισε «ψυχοπαθή» και «Ναζί» τον Εμανουέλ Μακρόν. Ο Σεμπάστιαν Κουρτς εξέφρασε την υποστήριξή του στη Γαλλία, με μήνυμά του στο Twitter, με το οποίο επεσήμανε ότι η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από τις ευρωπαϊκές αξίες. «Αυτές οι ύβρεις δείχνουν ξανά ότι η Τουρκία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Αυστριακός καγκελάριος, εκφράζοντας ταυτόχρονα την «πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη προς τη Γαλλία».

Σε νέες παραληρηματικές δηλώσεις προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που ξεκίνησε οικονομικό πόλεμο στη Γαλλία, καλώντας σε μποϊκοτάζ των προϊόντων της. «Σταματήστε να αγοράζετε γαλλικά προϊόντα» κάλεσε τους Τούρκους πολίτες ο Ερντογάν, ενώ δεν παρέλειψε να επιτεθεί εκ νέου στον Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας ότι ευθύνεται για επιθέσεις κατά μουσουλμάνων, επαναλαμβάνοντας ότι χρειάζεται ψυχίατρο. «Μουσουλμανικοί χώροι εργασίας, σπίτια και σχολεία δέχονται επίθεση από φασιστικές ομάδες σχεδόν κάθε μέρα. Φωνάζω από τη χώρα μου από εδώ. Μην προτιμάτε ποτέ γαλλικές μάρκες, μην τις αγοράζετε ποτέ. Αυτές οι επιθέσεις ξεκίνησαν με την ενθάρρυνση του Γάλλου προέδρου, που έχει ανάγκη για ψυχιατρικό έλεγχο», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Στις έντονες αντιδράσεις των ευρωπαίων ηγετών προστέθηκε σήμερα και εκείνη του Ιταλού πρωθυπουργού, Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος έγραψε, στα γαλλικά: «Τα λόγια που απευθύνει ο Πρόεδρος Ερντογάν στον Πρόεδρο Μακρόν είναι απαράδεκτα. Οι προσωπικές επιθέσεις δεν βοηθούν την θετική αντζέντα που η ΕΕ θέλει να συνεχίσει με την Τουρκία, αλλά, αντίθετα, απομακρύνουν τις λύσεις. Πλήρης συμπαράσταση στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν».

Νωρίτερα ο Χάικο Μάας χαρακτήρισε την επίθεση του Ταγίπ Ερντογάν προς τον Εμανουέλ Μακρόν ως «νέο χαμηλότερο σημείο». Πρόσθεσε δε ότι «η Γερμανία στέκεται αλληλέγγυα στον αγώνα της Γαλλίας εναντίον ισλαμιστών εξτρεμιστών» και εξέφρασε «μεγάλη κατανόηση» για την ανάκληση του Γάλλου πρέσβη από την ‘Αγκυρα. «Δεν πρέπει να εξισώνουμε τον αγώνα εναντίον της ισλαμιστικής τρομοκρατίας με τον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία. Όποιος το κάνει, ενεργεί ανεύθυνα και διευκολύνει αυτούς που θέλουν να διχάσουν την κοινωνία. Αυτό δεν θα το ανεχτούμε», κατέληξε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Χθες και ο Ελληνας πρωθυπουργός, μέσω Twitter, απέστειλε μήνυμα υποστήριξης προς τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος έγινε στόχος του Τούρκου ομολόγου του. Οπως τόνισε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι δηλώσεις της τουρκικής πλευράς «τροφοδοτούν το θρησκευτικό μίσος και υπονομεύουν την ειρηνική συνύπαρξη».

«Οι προσωπικές προσβολές κατά του προέδρου Μακρόν και η ρητορική μίσους που στοχεύει τη Γαλλία από την τουρκική ηγεσία είναι απαράδεκτες, τροφοδοτούν το θρησκευτικό μίσος και υπονομεύουν την ειρηνική συνύπαρξη. Πλήρης υποστήριξη και αλληλεγγύη προς τον Εμανουέλ Μακρόν και τον γαλλικό λαό, που εξακολουθεί να θρηνεί ένα ειδεχθές έγκλημα», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter.

Personal insults against President Macron and hate speech targeting France by the Turkish leadership is unacceptable, fuels religious hatred and undermines peaceful coexistence. Full support and solidarity to @EmmanuelMacron and the French people, still mourning a heinous crime.

