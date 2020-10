Γαλλία μποϊκοτάζ: «Δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε στον εκβιασμό», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εργοδοτικής ένωσης της Γαλλίας Medef απαντώντας στις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων σε χώρες της Μέσης Ανατολής σε απάντηση της στάσης που τηρεί ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν απέναντι στην επίθεση κατά των αρχών της Δημοκρατίας που επιχειρούν ισλαμικοί κύκλοι στην Γαλλία. Ο Ζοφρουά Ρου ντε Μπεζιέ κάλεσε τις γαλλικές επιχειρήσεις να θέσουν τις αρχές τους πριν από το επιχειρείν. Αιτία της οργής μέρους του μουσουλμανικού κόσμου κατά της Γαλλίας; Οι δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν ότι η Γαλλία δεν θα υποχωρήσει ούτε ως προς τα σκίτσα (του Μωάμεθ), ούτε ως προς την ελευθερία της έκφρασης.

Οι δηλώσεις αυτές διατυπώθηκαν από τον πρόεδρο Μακρόν κατά την διάρκεια της τελετής στην μνήμη του Σαμουέλ Πατί, του καθηγητή που αποκεφαλίσθηκε επειδή παρουσίασε σκίτσα του Μωάμεθ στην τάξη του. Ήδη το Σάββατο, γαλλικά προϊόντα αποσύρθηκαν από τα ράφια των σουπερμάρκετ στην Ντόχα του Κατάρ. Σήμερα, η υπουργός Πολιτισμού Ροζλίν Μπασελό εξήγησε ότι η Γαλλία δεν μάχεται «τους γάλλους μουσουλμάνους», αλλά «τον ισλαμισμό και την τρομοκρατία». Χθες, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωση ότι «οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ δεν έχουν κανένα αντικείμενο και θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως, καθώς και όλες οι επιθέσεις που κατευθύνονται κατά της χώρας μας, χειραγωγούμενες από μία ακραία μειοψηφία».

We will not give in, ever.

We respect all differences in a spirit of peace. We do not accept hate speech and defend reasonable debate. We will always be on the side of human dignity and universal values.

