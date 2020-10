Ερντογάν – Μακρόν: Η Ευρώπη στηρίζει τον Γάλλο Πρόεδρο

Ερντογάν – Μακρόν: Κύμα συμπαράστασης από τους ηγέτες της Ευρώπης στον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν που τις τελευταίες ημέρες εμπλέκεται σε μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μέρκελ, Κόντε, Κομισιόν, Σαρλ Μισέλ, Κυριάκος Μητσοτάκης, ολόκληρη η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό του Εμανουέλ Μακρόν. Πρόσφατα, ο Τούρκος πρόεδρος, με αφορμή την απόφαση του Μακρόν να φωτίσει κτίρια με σκίτσα του Charlie Hebdo, επιτέθηκε στον Γάλλο ομόλογό του, λέγοντας πως «χρειάζεται ψυχοθεραπεία».

Η κόντρα των δύο πλευρών έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, καθώς μετά τον αποκεφαλισμό του καθηγητή από νεαρό υποστηρικτή του Ισλαμικού Κράτους, έχει προκληθεί σοβαρή διπλωματική κρίση. Η κίνηση του Μακρόν να βάλει σκίτσα του Μωάμεθ σε κτίρια, δείχνοντας πως η Γαλλία θα υπερασπιστεί την ελευθερία του λόγου, ενόχλησε την Αγκυρα που προχώρησε σε προσβλητικές αναφορές κατά του Γάλλου προέδρου.

Ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες», ειδικά υπό το φως της δολοφονίας του Σαμουέλ Πατί, από φανατικό ισλαμιστή, τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν. «Η γερμανική κυβέρνηση έλαβε γνώση δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν για τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Αυτές αποτελούν δυσφημιστικές δηλώσεις, οι οποίες είναι απολύτως απαράδεκτες, πολύ περισσότερο στο πλαίσιο της αποτρόπαιας δολοφονικής πράξης ενός ισλαμιστή φανατικού εναντίον του Γάλλου δασκάλου Σαμουέλ Πατί», δήλωσε ο κ. Ζάιμπερτ και απέρριψε και τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, «ότι η αστυνομική έρευνα σε τζαμί στο Βερολίνο αποτελούσε μέτρο που στρεφόταν εναντίον του Ισλάμ».

Οι γερμανικές αστυνομικές αρχές «εργάζονται στη βάση του δικαίου των νόμων. Όποιος στην Γερμανία βιώνει τη θρησκεία του ειρηνικά και στο πλαίσιο των νόμων, προστατεύεται από το Σύνταγμά μας. Όταν λοιπόν υπονοείται ότι μια τέτοια ενέργεια έχει ως βάση τη διάκριση σε βάρος μιας θρησκευτικής κοινότητας, μιας ομάδας πιστών, αυτό είναι απολύτως λάθος», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στις έντονες αντιδράσεις των ευρωπαίων ηγετών προστέθηκε σήμερα και εκείνη του Ιταλού πρωθυπουργού, Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος έγραψε, στα γαλλικά: «Τα λόγια που απευθύνει ο Πρόεδρος Ερντογάν στον Πρόεδρο Μακρόν είναι απαράδεκτα. Οι προσωπικές επιθέσεις δεν βοηθούν την θετική αντζέντα που η ΕΕ θέλει να συνεχίσει με την Τουρκία, αλλά, αντίθετα, απομακρύνουν τις λύσεις. Πλήρης συμπαράσταση στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν».

Νωρίτερα ο Χάικο Μάας χαρακτήρισε την επίθεση του Ταγίπ Ερντογάν προς τον Εμανουέλ Μακρόν ως «νέο χαμηλότερο σημείο». Πρόσθεσε δε ότι «η Γερμανία στέκεται αλληλέγγυα στον αγώνα της Γαλλίας εναντίον ισλαμιστών εξτρεμιστών» και εξέφρασε «μεγάλη κατανόηση» για την ανάκληση του Γάλλου πρέσβη από την ‘Αγκυρα. «Δεν πρέπει να εξισώνουμε τον αγώνα εναντίον της ισλαμιστικής τρομοκρατίας με τον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία. Όποιος το κάνει, ενεργεί ανεύθυνα και διευκολύνει αυτούς που θέλουν να διχάσουν την κοινωνία. Αυτό δεν θα το ανεχτούμε», κατέληξε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Χθες και ο Ελληνας πρωθυπουργός, μέσω Twitter, απέστειλε μήνυμα υποστήριξης προς τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος έγινε στόχος του Τούρκου ομολόγου του. Οπως τόνισε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι δηλώσεις της τουρκικής πλευράς «τροφοδοτούν το θρησκευτικό μίσος και υπονομεύουν την ειρηνική συνύπαρξη».

«Οι προσωπικές προσβολές κατά του προέδρου Μακρόν και η ρητορική μίσους που στοχεύει τη Γαλλία από την τουρκική ηγεσία είναι απαράδεκτες, τροφοδοτούν το θρησκευτικό μίσος και υπονομεύουν την ειρηνική συνύπαρξη. Πλήρης υποστήριξη και αλληλεγγύη προς τον Εμανουέλ Μακρόν και τον γαλλικό λαό, που εξακολουθεί να θρηνεί ένα ειδεχθές έγκλημα», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter.

