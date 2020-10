Δολοφονία Μπάιντεν: Νεαρός σχεδίαζε χτύπημα – Τον σταμάτησε το FBI

Δολοφονία Μπάιντεν: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου του 2020. Τα ξημερώματα της Παρασκευής έγινε και η δεύτερη τηλεμαχία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, σε εμφανώς πιο χαμηλούς τόνους και με κερδισμένο τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN. Όπως μετέδωσε το The Daily Beast ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται ότι είχε γίνει υποψήφιο θύμα δολοφονικής επίθεσης. Ένας 19χρονος συνελήφθη από το FBI λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από την κατοικία του Μπάιντεν σε ένα αυτοκίνητο πραγματικό οπλοστάσιο με αυτόματα και εκρηκτικά, τον περασμένο Μάιο.

Ο Alexander Hillel Treisman συνελήφθη στη Βόρεια Καρολίνα αρχικά για κατοχή παιδικής πορνογραφίας ωστόσο μετά από ενδελεχή έλεγχο στις αναρτήσεις του στα social media και την έφοδο στο σπίτι του ανακάλυψαν το φερόμενο σχέδιό του. Ο 19χρονος ρωτούσε μέσω Facebook τους διαδικτυακούς φίλους του αν θα έπρεπε να δολοφονήσει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν.

Here is the mugshot police took of Alexander Treisman after they arrested him. He was initially arrested on a state charge of carrying a concealed weapon. He now remains in federal custody — but still not charged with plotting to kill Joe Biden https://t.co/P4RAY7KouF pic.twitter.com/v2tGZ8JgDJ

