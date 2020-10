Μελάνια – Τραμπ χέρι: Νέο, viral βίντεο

Μελάνια – Τραμπ χέρι: Με το βλέμμα καρφωμένο στις αντιδράσεις της Μελάνια Τραμπ φαίνεται πως είναι οι χρήστες των social media, παρακολουθώντας κάθε της κίνηση κάθε φορά που έρχεται πιο κοντά με τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ. Όπως συνέβη και χθες. Στο τέλος του προεκλογικού ντιμπέιτ, ο Ντόναλντ Τραμπ έπιασε από το χέρι τη σύζυγό του για να φύγουν από τη σκηνή, δείχνοντας πως είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι, παρά τις φήμες που κυκλοφορούν, με τη Μελάνια, όμως, να το τραβά επιδεικτικά.

Στο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η Μελάνια και η Τζιλ Μπάιντεν να ανεβαίνουν στη σκηνή μετά το τέλος του δεύτερου και τελευταίου ντιμπέιτ μεταξύ των υποψήφιων προέδρων πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.Κι ενώ η Τζιλ Μπάιντεν χαιρετά τον σύζυγό της με μια ζεστή αγκαλιά, η Μελάνια απλώς στέκεται δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ προτού τελικά πιάσει το χέρι του, ελέω των φωτογραφιών. Αλλά, καθώς φεύγουν, η Πρώτη Κυρία φαίνεται να τραβά το χέρι της από αυτό του συζύγου της και να απομακρύνεται από αυτόν. Ώρες αργότερα, το ζευγάρι φωτογραφήθηκε κρατώντας τα χέρια κατά την επιστροφή τους στον Λευκό Οίκο. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον κόσμο να μη σχολιάσει την παράξενη αλληλεπίδραση.

Το προεδρικό ζευγάρι φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά μαζί μετά τη θετική τους διάγνωση με κορωνοϊό πριν από 3 εβδομάδες. Δύο ημέρες νωρίτερα, η Μελάνια είχε αναγκαστεί να ακυρώσει μια εμφάνισή της, καθώς εξακολουθούσε να έχει συμπτώματα κορωνοϊού. Πάντως στη χθεσινή εμφάνιση, όλη η οικογένεια Τραμπ φρόντισε να δώσει το «παρών» για να στηρίξει τον Αμερικανό πρόεδρο που είναι πίσω στις δημοσκοπήσεις, και εμφανίστηκε με μάσκες, υπό την απειλή πως διαφορετικά θα έπρεπε να αποχωρήσουν.

Melania yanks her hand away from Trump.

(Spotted by @WalnutDust) pic.twitter.com/NHDzoYfSuT

— The Recount (@therecount) October 23, 2020