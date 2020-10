Χρυσή Αυγή φυλακή: Το tweet του Στέλιου Πέτσα

Χρυσή Αυγή φυλακή: Με ένα μήνυμα στα αγγλικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σχολίασε την ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής. Μετά την ιστορική απόφαση του δικαστήριού, το οποίο στέλνει στη φυλακή τον Νίκο Μιχαλολιάκο και όλη την ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ο Στέλιος Πέτσας τόνισε ότι η συλλογική απάντηση στους νεοναζί είναι το Κράτος Δικαίου.

«Η συλλογική μας απάντηση στους νεοναζί είναι το Κράτος Δικαίου. Αυτή είναι η δύναμη της Ελληνικής Δημοκρατίας» επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε ανάρτησή του στο Twitter.

Our collective response to neonazis is the Rule of Law. This is the strength of Greece’s democracy.#GDtrial

