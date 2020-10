Oruc Reis – Καστελόριζο: Με αντι-Navtex απαντά η Αθήνα στη νέα τουρκική πρόκληση

Oruc Reis – Καστελόριζο: Από τον σταθμό της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο εκδόθηκε αντι-Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο. Η ελληνική Navtex τονίζει ότι η τουρκική Navtex αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» και είναι «παράνομη» διότι η περιοχή που εκτείνεται «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Στην ελληνική Navtex υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Ακολουθεί η ελληνική Navtex:

ZCZC HA05

212200 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 618/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA17-1314/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC OCT 20.

Συνεχίζει τις έρευνες το Oruc Reis

Τη συνέχιση των σεισμικών ερευνών του Oruc Reis σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας νότια από το Καστελόριζο ανακοίνωσε η τουρκική πλευρά με νέα Navtex που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης. Με δυτικό όριο τον 28ο μεσημβρινό, οι ερευνητικές εργασίες του Oruc Reis και των βοηθητικών του πλοίων Ataman και Cengiz Han που συνοδεύονται από πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία θα εξακολουθήσουν μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Την ημέρα εκείνη θα συμπληρώνονται 15 ημέρες συνεχούς περιπλάνησης του Oruc Reis ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο, όπου το τουρκικό ερευνητικό με απλωμένα καλώδια περίπου 5 χιλιομέτρων, έχει ανακοινώσει ότι πραγματοποιεί δισδιάστατες σεισμικές εργασίες.

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη ετοιμότητα, ειδικά στην περιοχή του Καστελλόριζου όπου το Πολεμικό Ναυτικό παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του Oruc Reis έχοντας οδηγίες να μην επιτρέψει καμία κίνηση του τουρκικού στολίσκου εντός της ζώνης των 6 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Μεγίστης.

Μητσοτάκης: Η ηγεσία της Τουρκίας φαντασιώνεται αυτοκρατορικές πρακτικές

Εντωμεταξύ ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της χθεσινής Τριμερούς Συνόδου Κορυφής επεσήμανε: «Η χρονική συγκυρία αυτής της τριμερούς συνάντησης συμπίπτει με πρόσθετους κινδύνους που, δυστυχώς, προκαλεί στην Ανατολική Μεσόγειο η ηγεσία της Τουρκίας, που φαντασιώνεται αυτοκρατορικές πρακτικές με επιθετικές δράσεις, από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη, απ’ τη Σομαλία μέχρι την Κύπρο, από το Αιγαίο μέχρι τον Καύκασο. Πότε ζωγραφίζοντας αυθαίρετους χάρτες, πότε υπογράφοντας άκυρα μνημόνια και πότε ψηφίζοντας έωλους εσωτερικούς νόμους για θέματα τα οποία ρυθμίζονται με διεθνείς κανόνες. Κυρίως, όμως, συνοδεύοντας όλα αυτά με απανωτές μονομερείς προσκλήσεις, πλαισιωμένες από μία ακραία, επιθετική συχνά ρητορική» και πρόσθεσε:

«Ύστερα από μια εντατική περίοδο προσπαθειών για την επανέναρξη διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας με αποκλειστικό θέμα την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι μία πρωτοβουλία που πολλοί την ανέμεναν, δυστυχώς όμως η Άγκυρα επέλεξε και πάλι την παραβατικότητα. Και αντί για πρόσκληση επαφών δρομολόγησε την πρόκληση των πολεμικών σκαφών. Αντί του διαλόγου των λύσεων προτίμησε τον μονόλογο των αμφισβητήσεων».

Παράνομες απαιτήσεις

«Και αντί για γόνιμες συζητήσεις προβάλει παράνομες απαιτήσεις. Δίκαιο όμως παράγουν μόνο οι δίκαιες πράξεις. Στο ίδιο διάστημα -είναι κάτι το οποίο τόνισαν και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος Σίσι- στο ίδιο διάστημα η Αθήνα υπέγραψε και κύρωσε δύο νόμιμες συμφωνίες οριοθέτησης ζωνών με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Ειδικά με την Αίγυπτο μετά από μεγάλη προσπάθεια 15 ετών καταλήξαμε σε μια αμοιβαία ωφέλιμη συμφωνία.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι συζητήσεις μας με την Αλβανία, όπου συμφωνήσαμε ότι αφού δεν μπορούμε να λύσουμε τις διαφορές μας σχετικά με την Οριοθέτηση Θαλάσσιων Ζωνών είμαστε έτοιμοι να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Έτσι λύνουν τις διαφορές τους τα σοβαρά, τα υπεύθυνα κράτη. Αποδεικνύουμε με άλλα λόγια, έμπρακτα, ότι με οδηγό πάνω από όλα το Διεθνές Δίκαιο, τα Βαλκάνια αλλά και η Ανατολική Μεσόγειος μπορούν να γίνουν περιοχές ειρήνης και σταθερότητας.

Και όπως είπαν και οι δύο Πρόεδροι, σε αυτή την γειτονιά της συνεργασίας βεβαίως και έχει θέση, αν το θελήσει, και η Τουρκία. Αρκεί, όπως συζητήσαμε, να μπορεί να συμμερίζεται τους ίδιους κανόνες, την ίδια λογική που επιβάλλουν οι σχέσεις καλής γειτονίας και ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο».