ΗΠΑ εκλογές 2020 – Τραμπ: Σφοδρή επίθεση Ομπάμα για κορονοϊό και… Twitter

ΗΠΑ εκλογές 2020 – Τραμπ: Mε τη συνάντησή του με τους ηγέτες της αφροαμερικανικής κοινότητας της Πενσιλβάνιας, μιας πολιτείας-κλειδί και ενός τμήματος του εκλογικού σώματος κρίσιμης σημασία, ο Μπαράκ Ομπάμα έδωσε δυναμικά το παρών στην προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν, του πρώην αντιπροέδρου του, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις του Ντόναλντ Τραμπ αλλά δεν εμφανίζεται δημοσίως τις τελευταίες ημέρες. Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο δεν είχε απολύτως τίποτα στο πρόγραμμά του σήμερα. Αντιθέτως, ο Τραμπ εξακολουθεί να οργώνει τις Πολιτείες, παραμονή του πολυαναμενόμενου δεύτερου ντιμπέιτ μεταξύ τους.

«Αν δεν ψηφίζετε, οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην σας»: 13 ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Ομπάμα προσπάθησε να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους, ιδίως τους νεαρούς Αφροαμερικανούς, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση, μετά από μήνες που έκανε εκστρατεία μέσω του διαδικτύου. Η συμμετοχή αυτών των ψηφοφόρων, που ήταν μειωμένη το 2016, θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Πρέπει «να διασφαλίσουμε ότι όλοι καταλαβαίνουν πως δεν γίνεται να επιτρέψουμε να ζήσουμε άλλα τέσσερα χρόνια όπως αυτά», υπογράμμισε ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στη Φιλαδέλφεια. «Ποτέ δεν έχασα την ελπίδα μου αυτά τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Ήμουν θυμωμένος, αισθανόμουν εξαπατημένος, αλλά δεν έχασα την ελπίδα», είπε ο Μπαράκ Ομπάμα, που συμμετείχε φορώντας μάσκα.

13 days until the most important election of our lifetimes. And you don’t have to wait until November 3rd to cast your ballot. Make a plan, vote, and then help your friends and family make a plan at https://t.co/XdZz4dh82T. Let’s do this. https://t.co/kmpF2XtLkH

— Barack Obama (@BarackObama) October 21, 2020