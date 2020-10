Εκλογές ΗΠΑ 2020 – Τζουλιάνι: Το χέρι στο… παντελόνι μπροστά σε νεαρή δημοσιογράφο

Εκλογές ΗΠΑ 2020 – Τζουλιάνι: Σε μια… αμήχανη στάση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι δωματίου ξενοδοχείου με το χέρι στο παντελόνι του μπροστά σε μια νεαρή γυναίκα, που παριστάνει τη δημοσιογράφο, συνέλαβε ο φακός τον Ρούντι Τζουλιάνι σε μια σκηνή από την τελευταία ταινία του Σάσα Μπάρον Κοέν. Η σκηνή γυρίστηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο και ο προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να βάζει το χέρι του στο παντελόνι και να αγγίζει τα γεννητικά του όργανα μπροστά στη γυναίκα. Ο 76χρονος Τζουλιάνι, που πήρε το τρίτο του διαζύγιο τον περασμένο Δεκέμβριο, πήγε στο ξενοδοχείο νομίζοντας ότι θα του έπαιρναν συνέντευξη για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η νεαρή τον φλερτάρει και τον προσκαλεί στο δωμάτιο, που είναι παγιδευμένο με κρυφές κάμερες. Ο Τζουλιάνι της ζητά τότε το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή της, ξαπλώνει στο κρεβάτι για να φτιάξει το πουκάμισό του αφού εκείνη του έχει αφαιρέσει το μικρόφωνο κι έχει τα χέρια του στο παντελόνι, όταν εισβάλλει στο δωμάτιο ο Σάσα Μπάρον Κοέν με μια περίεργη αμφίεση φωνάζοντας ότι η κοπέλα, που παριστάνει στην ταινία την κόρη του, «είναι μόλις 15 ετών». Σύμφωνα με το IMDB, η ηθοποιός Μαρία Μπακάλοβα, που υποδύεται τη δημοσιογράφο στην επίμαχη σκηνή, είναι 24 ετών.

Ο Τζουλιάνι στην εβδομαδιαία εκπομπή του στο ραδιοφωνικό σταθμό WABC έκανε λόγο για «στημένη» σκηνή. «Έφτιαχνα το πουκάμισό μου, σας διαβεβαιώ, μόνον αυτό έκανα», είπε, υποστηρίζοντας πως κατάλαβε ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε όταν η γυναίκα τον ρώτησε αν ήθελε μασάζ.

«Σε καμία χρονική στιγμή, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη συνέντευξη δεν είχα ανάρμοστη συμπεριφορά», ανέφερε αργότερα στο Twitter. «Αν ο Σάσα Μπάρον Κοέν υπαινίσσεται το αντίθετο, τότε είναι ένας ψεύτης», είπε, αλλά φαίνεται ότι δεν έπεισε με τις εξηγήσεις του χρήστες του Twitter.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.

At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020