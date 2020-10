Oruc Reis τώρα: Όλο και πιο κοντά στο Καστελόριζο

Oruc Reis τώρα: Στα 16 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο με πορεία ανατολική-βορειοανατολική βρισκόταν λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι το Oruc Reis. Στους χάρτες που ακολουθούν φαίνεται το στίγμα του τουρκικού ερευνητικού πλοίου στις 11:30 ώρα Ελλάδος στα 25 ναυτικά μίλια και μέσα σε 2 ώρες διήνησε μια απόσταση περίπου 9 ναυτικών μιλίων καθώς κινείται με ταχύτητα 4,4-4,6 κόμβων. Εάν συνεχιστεί η πορεία αυτή το Oruc Reis εκτιμάται ότι σε περίπου 2 ώρες θα βρεθεί σε απόσταση μικρότερη των 12 ναυτικών μιλίων από το Καστελόριζο. Τη συνέχιση των σεισμικών ερευνών του Oruc Reis σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας νότια από το Καστελόριζο ανακοίνωσε η τουρκική πλευρά με νέα Navtex που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Με δυτικό όριο τον 28ο μεσημβρινό, οι ερευνητικές εργασίες του Oruc Reis και των βοηθητικών του πλοίων Ataman και Cengiz Han που συνοδεύονται από πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία θα εξακολουθήσουν μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Την ημέρα εκείνη θα συμπληρώνονται 15 ημέρες συνεχούς περιπλάνησης του Oruc Reis ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο, όπου το τουρκικό ερευνητικό με απλωμένα καλώδια περίπου 5 χιλιομέτρων, έχει ανακοινώσει ότι πραγματοποιεί δισδιάστατες σεισμικές εργασίες.

Η εθνική επέτειος

Βασικό ερώτημα είναι πώς θα κινηθεί το τουρκικό ερευνητικό στις 28 και 29 Οκτωβρίου. Μετά την ελληνική εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, ακολουθεί η τουρκική γιορτή της Δημοκρατίας, που καθιερώθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 1923, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ ανακήρυξε επισήμως τη Δημοκρατία της Τουρκίας. Τι σχεδιάζει ο Ταγίπ Ερντογάν για το διήμερο 28 και 29 Οκτωβρίου;

Θα είναι το Oruc Reis εν πλω κοντά στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης και θα διεξάγει έρευνες; Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη ετοιμότητα, ειδικά στην περιοχή του Καστελόριζου όπου το Πολεμικό Ναυτικό παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του Oruc Reis έχοντας οδηγίες να μην επιτρέψει καμία κίνηση του τουρκικού στολίσκου εντός της ζώνης των 6 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Μεγίστης.

Oruc Reis: Η αποκάλυψη της ΕΡΤ, η “διάψευση” της Γενί Σαφάκ

Ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο με ελληνική φρεγάτα να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Oruc Reis και να επιτηρεί τις κινήσεις του παρουσίασε την Τρίτη η ΕΡΤ, με την φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ, να “απαντά” με δημοσίευμα αναφορικά με την φωτογραφία κάνοντας λόγο για προϊόν φωτομοντάζ. Ειδικότερα, η ΕΡΤ σε ρεπορτάζ που αναφέρει ότι το Oruc Reis βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, παρουσίασε κατ’ αποκλειστικότητα μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται μια ελληνική φρεγάτα να βρίσκεται δίπλα από το τουρκικό ερευνητικό πλοίο.

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό έχει στήσει ένα πλωτό τοίχος περιμετρικά του Καστελόριζου προκειμένου να εμποδίσει το Oruc Reis αλλά και τα τουρκικά πολεμικά πλοία να πλησιάσουν περισσότερο και πως σε μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Πολεμική Αεροπορία αλλά και ο Στρατός Ξηράς, λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής παραβατικότητας.

Για φωτομοντάζ κάνει λόγο η Γενί Σαφάκ

Η τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ με καθυστέρηση δύο ημερών έσπευσε να “απαντήσει” στην ΕΡΤ, με δημοσίευμα στην ηλεκτρονικής της έκδοση στο οποίο ισχυρίζεται ότι η φωτογραφία με την ελληνική φρεγάτα και το Oruc Reis είναι προϊόν φωτομοντάζ. “To ελληνικό κρατικό κανάλι έκανε είδηση: Διώξαμε το Oruc Reis με μονταρισμένη φωτογραφία” είναι ο τίτλος του εν λόγω δημοσιεύματος της φιλοκυβερνητικής Γενί Σαφάκ στην οποία κάνει λόγο για fake news και σκάνδαλο από την ελληνική πλευρά ενώ προχώρησε σε ανάλυση για να αποδείξει το πως στήθηκε το φωτομοντάζ.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα που έχει επιτελέσει αρκετές φορές το όργανο προπαγάνδας του Ερντογάν, παρουσίασε μια φωτογραφία η οποία ισχυρίζεται ότι είναι αυτή την οποία χρησιμοποίησε η ΕΡΤ για να κάνει φωτομοντάζ

Το λάθος της Γενί Σαφάκ

Η τουρκική εφημερίδα μπορεί να πείθει με το δημοσίευμά της τους φανατικούς υποστηρικτές του Ερντογάν, δεν φαίνεται να τα καταφέρνει με όλους τους υπόλοιπους αναγνώστες. Και αυτό γιατί στην προσπάθειά της να αποκαλύψει ότι η ΕΡΤ έκανε μοντάζ στην φωτογραφία παρουσιάζοντας την “αυθεντική” επάνω στην οποία πάτησε η ελληνική δημόσια τηλεόραση υπέπεσε σε σφάλμα. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς στις δύο φωτογραφίες με τα βέλη που παρουσιάζει η Γενί Σαφάκ, υπάρχει μια εμφανής διαφορά. Στην φωτογραφία της ΕΡΤ δεν υπάρχει γερανός στο κατάστρωμα του Oruc Reis ενώ σε αυτή της τουρκική εφημερίδα υπάρχει. Συνεπώς γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η φωτογραφία της Γενί Σαφάκ δεν γίνεται να χρησιμοποιήθηκε από την ΕΡΤ.

Oruc Reis: Παρατείνεται μέχρι 27 Οκτωβρίου το επικίνδυνο παιχνίδι

Ενδεικτικό των προθέσεων της Άγκυρας, είναι και το γεγονός ότι παράτεινε την παρουσία και τα επικίνδυνα παιχνίδια του Oruc Reis στην περιοχή με νέα παράνομη Navtex έως τις 27 Οκτωβρίου. Ειδικότερα, αυτή τη φορά δεσμεύονται περιοχές ανοιχτά από το Φαληράκι και τη Λίνδο και στην οριογραμμή της συμφωνίας για ΑΟΖ με την Αίγυπτο (28ος μεσημβρινός). Παράλληλα, με ακόμα μια Navtex αξιώνει την αποστρατιωτικοποίηση των Ψαρών. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η Τουρκία είχε προχωρήσει στην έκδοση τριών διαδοχικών Navtex, με τις οποίες επικαλείται το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης της Λήμνου και του Αη Στράτη, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Αντι Navtex από την Αθήνα

Με αντι navtex απαντά η Αθήνα στην αντίστοιχη τουρκική για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελλόριζο. Η ελληνική Navtex τονίζει ότι η τουρκική Navtex αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» και είναι «παράνομη» διότι η περιοχή που εκτείνεται «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Στην ελληνική Navtex υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Ακολουθεί η ελληνική Navtex:

ZCZC HA05

212200 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 618/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA17-1314/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC OCT 20.

Νέα παράταση στη Navtex για το Ορούτς Ρέις | «Θα κάνουμε έρευνες και Νότια της Κρήτης»