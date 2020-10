Ευρωκοινοβούλιο Σύνοδος – κορονοϊός: Με τηλεδιάσκεψη η ολομέλεια της Δευτέρας

Ευρωκοινοβούλιο Σύνοδος – κορονοϊός: Η επόμενη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που προβλέπεται να διεξαχθεί από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο εξαιτίας της πανδημίας του κορoνοϊού, αλλά θα οργανωθεί με τηλεδιάσκεψη, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του θεσμού Νταβίντ Σασόλι. «Ανακοινώνω με λύπη ότι η ολομέλεια της επόμενης εβδομάδας δεν θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο, αλλά θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως», ανέφερε μέσω του Twitter ο Σασόλι, χαρακτηρίζοντας «πολύ σοβαρή» την υγειονομική κατάσταση στη Γαλλία και το Βέλγιο.

«Οι μετακινήσεις είναι ένας κίνδυνος», τόνισε. Εντούτοις «το Στρασβούργο παραμένει η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε εκεί», δήλωσε ο Νταβίντ Σασόλι. Εξαιτίας της πανδημίας του κορoνοϊού, οι ευρωβουλευτές έχουν επτά μήνες να συνεδριάσουν στο Στρασβούργο και οι συνεδριάσεις τους διεξάγονται μόνο στις Βρυξέλλες.

