Αγγλία λοκντάουν κορονοϊός: Μεγάλη ανησυχία για το Λονδίνο

Αγγλία λοκντάουν κορονοϊός: Την «μεγάλη του ανησυχία» για την κατάσταση στην Ευρώπη με την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού εξέφρασε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη Χανς Κλούγκε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι από το βράδυ της Παρασκευής οι κάτοικοι του Λονδίνου δεν θα μπορούν να επισκέπτονται συγγενείς και φίλους στα σπίτια τους, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού στην πρωτεύουσα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ.

Aυτό σημαίνει ότι εννέα εκατομμύρια Λονδρέζοι δεν θα επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με άλλα νοικοκυριά σε εσωτερικούς χώρους με την Daily Mail να μιλά για συμφωνία του δημάρχου της βρετανικής πρωτεύουσας με τον Σαντίκ Καν με τον Μπορις Τζόνσον.

#BREAKING London set to tighten virus curbs from this weekend: mayor pic.twitter.com/V3YJ2KypxA

— AFP news agency (@AFP) October 15, 2020